竹市北區 綠營拚再搶1席

國民黨議員吳旭豐（中）接棒父親、老將議員吳青山，轉戰政界首屆參選就拿下最高的9081票，連任氣勢高昂。（本報資料照片）

新竹市第4選區（北區）應選9席，傳統上「選人不選黨」風氣盛，無黨籍有不少空間，更成兵家必爭之地，除民進黨劉康彥將交棒給林士凱外，現任8人都將爭取連任，下屆北區綠營又有柯建銘國會助理戴振博等新人出線，傳可能在現有2席上再增提1席。

北區傳統上選民結構偏藍，藍營包括黃美慧、蕭志潔、吳旭豐3位議員都將尋求連任，本屆國民黨吳旭豐接棒父親、老將議員吳青山，擁有台大分醫所碩士學歷的他曾在生醫界工作，轉戰政界首屆參選就拿下該屆最高的9081票，連任氣勢高昂。

時力在新竹市議會擁有黨團，黨團總召林彥甫在地方耕耘不遺餘力，交通、教育等議題多有著墨，頗受年輕家長認同。民眾黨蔡文盛本屆參選失利，也將再度挑戰，盼為白營奪下關鍵席次。另新聯線政團孫鍚洲、鄭慶欽，及無黨籍彭昆耀也都將爭取連任。

綠營內部競爭相對激烈，民進黨本屆2大吸票機之一的楊玲宜，一度被視為提前備戰市長人選，但她本人在臉書發文「麥擱問呀！」感謝關心，強調現階段只想先顧好北區議員角色。另一人劉康彥因確定不再連任，決定交棒給31歲、現任辦公室主任林士凱。

林士凱具財經、法律及採購專業，很早開始勤跑基層，也是新竹青鳥、公民開講「新竹台派大辦桌」發起人，頗受年輕支持者認同。柯建銘助理戴振博，春節時也與柯建銘掛合體拜年大型看板，今年更以新竹雙罷領銜人之姿登場，與林志潔搭配得宜。

因新人輩出，綠營這次很可能在現有2席之外再增提1席，但若再有其他新人表態，則須透過初選決定。地方人士觀察，楊玲宜本屆6320票、劉康彥7077票，北區要再搶1席並非沒有機會。