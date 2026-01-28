竹市十八尖山步道增設里程標示 發生緊急事件可正確通報不延誤

新竹市政府近日已於十八尖山步道、完成增設里程標示，透過清楚的距離資訊，民眾可更容易掌握所在位置與行走進度。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市十八尖山為新竹市民重要的休憩與健走場域，有鑑於山間無里程標示、或特殊物件可供辨認，一旦發生緊急狀況，通報民眾常常無法說出正確位置，導致延誤救援時間，有鑑於此、新竹市政府近日已於十八尖山步道、完成增設里程標示，透過清楚的距離資訊，民眾可更容易掌握所在位置與行走進度，也有助於在緊急事件發生或反映相關事項時，能清楚說明位置，提升通報與處理效率。

新竹市政府工務處表示，十八尖山為新竹市重要的休憩場域，全長約三點六公里，環境自然優美，長期深受市民喜愛。無論是健走、爬山或假日休閒，都是市民親近自然的重要去處；考量民眾對步行距離辨識與行程掌握的需求，市府推動步道里程標示設置工程，提供清楚的距離與位置資訊，提升使用便利性，讓民眾能更安心、從容地規劃行程。

市府公園及觀光區設施維護管理中心主任黃筱雯說明，此次工程於步道沿線每二百公尺設置一處里程標示，全線共設置十九處，里程數以人工測量為準，因地形起伏、路線彎曲及操作因素，實際行走距離與標示數據可能略有差異，但仍能有效提供行程安排、位置辨識及使用參考，並不影響一般使用需求，且可提升民眾在山間步道休憩及健走時的便利性及安全性。

公管中心表示，標示設計兼顧實用性與景觀整體性，採用清晰易讀的形式，並融入桐花圖案元素，與十八尖山周邊自然景觀相呼應，市府將持續蒐集市民使用意見，逐步優化各公園及步道設施，打造更友善、舒適的公共休憩環境。