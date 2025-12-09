竹市南區明大停水9小時 停水範圍曝光

注意！新竹市南區12/10大停水，共停水9小時，請用戶儲水備用。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣自來水公司第三區處表示，因新竹給水廠配合「台電公司開關更換工程辦理新香街加壓站配電設備改善」停電施工，新竹市南區多處社區將從10日(明天)上午9時至10日下午18時止，共計9小時停水。

停水範圍包含客雅大道、新香街、東香路一段、柴橋路、美之城一街、草湖街。香山區/元培街、客雅大道、富群街、新香街、東香路一段、東香路二段、柴橋路、美之城一街、美之城九街、芝柏一街、芝柏三街、芝柏二街、芝柏五街、茄苳景觀大道、香檳一街、香檳三街、香檳二街、香檳五街、香檳南街、香檳東街、香檳街，請用戶注意並儲水備用。

自來水公司提醒用戶注意及儲水，避免停水期間不便，停水期間請關閉抽水機電源，避免馬達空轉損壞或起火，若建築物自來水進水口低於地面，請關閉總表前制水閥。可撥打自來水公司24小時免付費客服專線：1910。

