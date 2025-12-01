竹市南區 4議員皆有意連任

新竹市第2選區（南區）藍營議長許修睿（右一）身兼新竹市信仰中心竹蓮寺主委，多年來造福鄉里、幫助弱勢，深受地方愛戴。（王惠慧攝）

新竹市國民黨市議員陳治雄因助理費案判決確定後解職，雖預定由女兒陳思妤（左一）接棒，但仍面對黨內其他新人挑戰。（王惠慧攝）

新竹市民眾黨「反綠重炮手」、市府民政處長施淑婷（前排右三）來勢洶洶，雖未鬆口但很可能在最後一刻投入竹市西區選戰。（王惠慧攝）

新竹市第2（南區）、第3選區（西區）分別應選4席、2席，本屆南區議員若無意外都將參選連任；西區多年來藍綠各拿1席，但國民黨陳治雄欲接棒給女兒陳思妤，不僅要面對黨內新人挑戰，即使能協調，白營「反綠重炮手」、市府民政處長施淑婷來勢洶洶，若加入戰局，勢必將瓜分泛藍選票。

南區4名議員，若無意外都將尋求連任。藍營議長許修睿身兼新竹市信仰中心竹蓮寺主委，多年來造福鄉里、幫助弱勢，深受地方愛戴，無論在府會合作或地方藍白合上，都扮演關鍵角色；徐美惠在接下父親徐信芳選區後，同樣服務熱心，基層實力堅強。

民進黨在南區唯一提名的施乃如，出身綠營政治世家，親民且用心經營選區，3屆議員選舉都衝出選區最高票；另有多年服務經驗的無黨籍田雅芳也將爭取連任。南區新人要出線不容易，前市長許明財之子許登淇上回披民眾黨戰袍參選失利，這次有了市政團隊經驗，也傳出有意再挑戰。

西區傳統上就是藍綠各1席，向來未有例外，前市長林智堅子弟兵陳建名，曾任民進黨竹市黨部主委，地方服務有口皆碑，連任應無太大問題。

關鍵在於國民黨議員陳治雄，因助理費案判決確定後解職，雖預定由女兒陳思妤接棒，但前市議員呂於台之子呂孟侃，這次選上黨內竹市選任代表，也傳出有意參選西區議員，黨內競爭者浮現，如何協調考驗黨部智慧。

不只如此，傳出白營強棒施淑婷躍躍欲試，雖未鬆口但很可能在最後一刻投入選戰，本屆首次參選就拿下4333票的她，多次與民進黨在市政議題交鋒，令選民記憶猶新，最有機會為民眾黨奪下成立黨團的關鍵第3席。