竹市南寮漁港舊直銷中心拆除將打造海景港區 3月完工

新竹市南寮漁港舊直銷中心已拆除，市府將在原址打造海景港區空間，提供市民無敵海景，預計3月完工。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市南寮漁港舊直銷中心在新直銷中心完工後，日前已完成拆除作業，原址將做為海景港區觀景開放空間，並投入總經費7417萬元，由農業部漁業署補助78%、市府自籌22%。港區景觀開放空間將改造為視野開闊、步行友善的港區開放空間，提供行人及景觀綠化空間，預計今年3月完工，期與新直銷中心啟用相呼應。

市府產發處表示，目前舊直銷中心已完成拆除，港區視野全面打開，而新直銷中心的市場區面海側為大片落地窗，餐廳區2樓也規劃為開放的觀景座位區，未來可讓民眾在用餐時也能盡覽漁港景色。目前新直銷中心會在農曆春節前對外開放，配合竹市發放5000元消費金和即將推出的直銷中心加倍券，期帶動更多人潮與消費動能，為新竹漁港注入新的活力。

產發處表示，新竹南寮漁港外部地景改善工程範圍涵蓋波光市集到新直銷中心周邊區域，將全面更新鋪面、排水、照明及機電等基礎設施，並增設臨海欄杆、街道家具與植栽景觀，兼顧防災安全、環境永續與景觀品質，同時串聯既有空間，完成新竹漁港改造最後一塊拼圖。

