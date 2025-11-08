竹市原住民族慶團圓登場 展現原民文化獨特魅力與傳承

新竹市原住民族慶團圓活動，代理市長邱臣遠與立委高金素梅與族人同樂。（記者曾芳蘭攝）

記者曾芳蘭、吳東興／綜合報導

新竹市原住民權益促進會八日於北大公園舉辦「他鄉是故鄉，原住民一家親」原住民族慶團圓活動，代理市長邱臣遠偕同立委高金素梅、議員林慈愛與族人同樂。

邱臣遠表示，竹市原住民人口超過五千人，是一座多元共融的城市；許多原住民朋友在此落地生根，為城市注入豐富的文化能量與溫暖的人情。「他鄉是故鄉」道出許多族人的心聲，更展現族人在異鄉努力生活、彼此扶持的堅韌力量。

另外，彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技活動則在縣立體育館戶外圓形廣場展開，超過六百位族人組成十二個隊伍參加舞蹈及體能競賽；現場並有超過二十攤傳統手工藝、原住民美食及農產品特賣等市集。

活動首先登場是聯合主祭，由長老帶領大家以敬天、敬地、敬祖靈儀式，傳達給年輕一輩族人維繫自身文化、傳承與宣揚的使命感，啟發族人牢記和平、尊重、互助以及分享的祖訓，並祈求祖先護佑豐收；接著由彰化市平和國小合唱團原住民族歌曲演出。大會舞共有十二隊、超過六百人起舞。

縣長王惠美表示，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化；期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。