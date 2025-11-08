竹市原民慶團圓 各族群同樂

新竹市原住民權益促進會八日舉辦原住民族慶團圓活動，代理市長邱臣遠到場與族人同樂。

為促進原住民族群在地交流與文化傳承，新竹市原住民權益促進會昨（八）日於新竹市北大公園舉辦「他鄉是故鄉，原住民一家親」原住民族慶團圓活動，代理市長邱臣遠偕同立法委員高金素梅、新竹市議會市議員林慈愛與來自各族群及外縣市的族人同樂，場面溫馨熱鬧，展現出多元文化的獨特魅力，更增進各族群間對彼此文化的包容尊重。

新竹代理市長邱臣遠八日表示，竹市是一座多元共融的城市，許多原住民族朋友在此落地生根，為城市注入豐富的文化能量與溫暖的人情。「他鄉是故鄉」這句話，道出了許多族人的心聲，更展現族人在異鄉努力生活、彼此扶持的堅韌力量。

代理市長邱臣遠指出，在文化教育方面，市府積極推動族語與文化傳承，不僅加碼族語認證獎勵金至最高一萬五千元，也開辦多項族語推廣及認證輔導課程，鼓勵族人積極學習與使用族語，守護珍貴語言文化。此外，自一一五年起（一一四學年度第二學期），市府調升國中小原住民學生學用費補助至每學期二千元，以減輕家庭負擔，讓孩子能專心學習、快樂成長。

高金素梅立法委員表示，自高市長上任後，竹市府在原民政策上非常用心，無論在教育、文化或福利面向，都展現出細緻與關懷。未來無論山地、平原，透過大家攜手合作，讓竹市的族人在都會區也能擁有幸福、完整的家園。林慈愛議員表示，這場慶團圓活動別具意義，不僅凝聚族人情感，更讓更多市民有機會認識原住民族的文化底蘊。她強調，未來將持續協助市府推動原住民族各項政策與文化活動，促進族群文化交流與融合。