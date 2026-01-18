竹市去年房市交易 大減42.2％

新竹市政府地政處18日發布民國114年度住宅市場分析報告，受央行持續落實信用管制措施與金融市場放款態度趨於保守影響，買賣移轉量為4760棟，與113年相較減少42.2％，呈現量縮現象。價格方面，房價指數相對以往漲勢已明顯趨緩。

地政處長何憲棋指出，竹市整體市場交易量能受中央政策影響明顯量縮，民眾在購屋決策時更加觀望與保守，區域房市進入盤整，市場回歸自住與長期置產基本面。

地政處說明，預售屋市場方面，114年預售屋申報數為481件，與113年2168件相較減少77.8％，同樣呈現交易量縮情形，觀察議價空間縮小至2.5％至3.0％，顯示建案開價與市場期待逐漸接近，交易價格趨於合理。

廣告 廣告

地政處指出，在價格方面，依據住宅價格指數顯示，114年第2季的季增率與年增率的增幅均已趨緩，顯示價格走勢由過往快速上揚轉為平穩發展。其中，屋齡5年以內的新成屋指數180.26，較第1季減少4.51、而屋齡5年以上的中古屋價格指數仍呈現微幅上揚趨勢，但較113年之前已明顯趨緩，反映買方出價態度轉向保守，不再積極追價。

在產品類型方面，市場結構在114年第2季出現異動，長期作為交易主流的電梯大樓退居第2，取而代之的是10層以下電梯華廈，以37.06％占比首度奪冠。在屋齡選擇上，雖然10年內的標的仍占4成以上，但交易重心已緩步向屋齡11年以上的中古屋轉移。