竹市啟動孵蛋計畫 高虹安透露：已選定1處有潛力場址

新竹市長高虹安2日受訪表示，市府已完成初步盤點與規畫，目前已選定1處有潛力場址。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安日前正式向市民宣布，今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，外界關心場址選定，她2日受訪表示，市府已完成初步盤點與規畫，目前已選定1處有潛力場址，後續待府內與專家會議定案後，再對外完整說明。

高虹安指出，她在元旦當天跟市民朋友們宣布，新竹市政府啟動孵蛋計畫，早在元旦前、她復職之後，就召開內部協調會議，針對幾個新竹巨蛋選址的場點，都已經進行詳盡盤點、規畫，目前已有初步選定地點，但可能還是需要做先期討論規畫，府內會議定下來之後，才有辦法跟市民朋友報告。

高虹安說，避免太早公布，造成一些不確定性，等待市府在會議當中確定，並與專家學者討論之後來決定。此外，小巨蛋並非只是單純與體育相關，而是參考台北小巨蛋以及台中孵蛋的狀況，目前定位是國際級的地標，希望滿足包含像國際賽事、藝文表演與大型演唱會，已經大型企業對會展與會議等的需求，目前正緊鑼密鼓的規畫中。

至於場址規畫，高虹安則說，因為前期仍涉及土地徵收等相關程序，市府將待整體期程更為明確後，再對外完整說明。

她也透露，目前已有1處候選場址，該地點也是相當具有潛力，不僅空間寬廣，停車部分也都非常不錯，交通動線與人流疏散效率相對完善，對於未來可容納約1萬至1.5萬人的大型場館而言，在交通與停車規畫上較具優勢。

