竹市啟動普發現金防詐

中央普發現金一萬元政策上路後，近期全台已有不肖詐騙集團假冒財政部網站、寄送釣魚簡訊，甚至在社群平臺刊登虛假廣告，謊稱可「領取補助」或「協助登錄」，誘騙民眾點擊不明連結、輸入個資與帳號密碼。對此，為防範詐騙集團趁機作亂，新竹市政府超前部署啟動「普發現金一萬」防詐宣導行動。

新竹代理市長邱臣遠六日表示，各局處已全面動員，整合警察、教育、衛生等資源，以多元通路、跨域合作的方式推動防詐宣導，將防詐資訊傳遞至社區、校園、醫療院所與日常生活場域。