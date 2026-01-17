竹市啟動消防職安計畫 偕學界打造身心防護網

新竹市消防局持續深化消防人員職業安全衛生工作，於內政部消防署一一四年度績效管考中以滿分成績獲得特優肯定，展現制度執行亮眼成效。消防局表示，在市長高虹安的大力支持下，消防局隨即無縫銜接啟動一一五年度消防職安計畫，攜手全台學界全面守護消防同仁的執勤安全與身心健康。

新竹市長高虹安十七日指出，消防勤務具高度專業性與高風險特性，必須從制度、環境與健康管理三個面向同步精進，才能有效降低職業災害風險。她自上任後即優先調升消防同仁超勤加班費至每月一萬九千元，並將消防局員額擴編至四百九十八人，以實際行動紓解勤務壓力，同時關注第一線消防同仁的工作安全與勞動條件，責成市府團隊具體落實消防職安升級，展現市府對消防職業安全衛生政策的高度重視。

新竹市消防局長李世恭表示，高虹安市長於一一五年一月十四日宣布啟動「一一五年度消防職業安全衛生執行計畫」，延續與銘傳大學工作安全作業輔助團隊合作，並優化專案團隊結構，邀請具災害風險評估、作業環境安全衛生管理及火災與爆炸防治等專家共同投入，透過學術與實務整合，提升各項職安措施的可行性與可及性。