竹市啟動消防職安計畫 打造全方位身心防護網





新竹市消防局持續深化消防人員職業安全衛生工作，於內政部消防署114年度績效管考中以滿分成績獲得特優肯定，展現制度執行亮眼成效。消防局表示，在市長高虹安的大力支持下，消防局隨即無縫銜接啟動115年度消防職安計畫，攜手全台學界全面守護消防同仁的執勤安全與身心健康。

高市長指出，消防勤務具高度專業性與高風險特性，必須從制度、環境與健康管理三個面向同步精進，才能有效降低職業災害風險。上任後即優先調升消防同仁超勤加班費至每月1萬9,000元，並將消防局員額擴編至498人，以實際行動紓解勤務壓力，同時關注第一線消防同仁的工作安全與勞動條件，責成市府團隊具體落實消防職安升級，展現市府對消防職業安全衛生政策的高度重視。

消防局長李世恭表示，高市長於115年1月14日宣布啟動「115年度消防職業安全衛生執行計畫」，延續與銘傳大學工作安全作業輔助團隊合作，並優化專案團隊結構，邀請具災害風險評估、作業環境安全衛生管理及火災與爆炸防治等專家共同投入，透過學術與實務整合，提升各項職安措施的可行性與可及性。

市府表示，本年度推動重點之一為健康管理制度升級，消防局將持續提供醫療駐點服務外，亦考量消防勤務高強度、高壓力的工作特性，全面推動「iCare制度—勤務前健康量測」，量測項目包含血壓、心率、血氧濃度、體溫及酒精濃度，要求外勤與指揮調度人員於執勤前進行自主健康監測，讓風險管理從源頭開始。

消防局說明，鑑於消防同仁長時間輪班待命，廳舍兼具勤務與生活功能，今年將針對各大隊及分隊改善照明品質、導入室內空氣品質監測機制，並規劃救災後除污專區，降低毒化物與化學物質進入生活區域的風險，另同步改善消防車輛廢氣排放問題，導入高效通風抽排系統，營造更安全的工作環境。



