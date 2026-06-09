竹市啟動舊城商圈再造復興計畫 邀請店家6/15參加說明會提升品牌經營

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《圖說》新竹舊城計畫說明會6月15日舉行。

【民眾網諸葛志一綜合報導】為促進新竹舊城區商業發展與產業活化，新竹市政府持續推出「115年舊城商圈再造復興計畫」，串聯歷史文化、特色產業與創新經營，透過專業輔導與資源挹注，協助舊城區店家提升品牌競爭力，打造兼具文化特色與市場吸引力的商圈環境，進一步帶動舊城區人潮與消費活力。市府將於6月15日舉辦計畫說明會，預計徵選15家潛力店家，全面翻轉舊城區店家的品牌形象。

市長高虹安表示，新竹舊城區不僅是城市發展的重要起點，更保存著豐富的人文記憶與生活風景。面對消費型態改變與產業轉型需求，市府持續透過商圈輔導及資源整合，協助在地店家強化品牌特色與經營韌性，讓歷史街區在保有文化底蘊的同時，也能展現符合當代需求的商業能量，吸引更多民眾走入舊城、認識舊城。

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產發處長嚴翊琦表示，市府近年持續投入舊城商圈發展工作，透過品牌塑造、空間優化、數位應用及行銷推廣等面向，協助店家提升經營效益，逐步形塑舊城商圈獨特風貌。今年計畫將徵選15家具有發展潛力的店家參與輔導，依據各店家需求量身打造改善方案，協助業者發展特色商品與服務，強化市場辨識度與品牌優勢。

產發處表示，計畫說明會將於6月15日在新竹關帝廟2樓圖書館舉行，除介紹今年度計畫內容及申請方式外，亦邀請南投縣埔里地方創生團隊「順騎自然有限公司」創辦人陳巨凱，以《商圈旅遊新樣貌：舊城生活體驗》為題進行專題分享，透過實際案例，探討如何結合地方文化與體驗經濟，創造具吸引力的商圈旅遊模式。此外，說明會也將邀請曾參與計畫輔導的示範店家，分享輔導歷程與轉型經驗，透過實際案例交流，讓有意申請的業者更了解計畫輔導內容與執行方式，說明會報名連結( https://lihi3.me/vbBOv )。

產發處補充，「舊城商圈再造復興計畫」自即日起開放申請至7月15日止，輔導內容涵蓋三大面向，包括「數位工具應用」協助店家導入數位經營或行銷工具；「創新商品與服務開發」鼓勵業者結合地方文化推出特色產品；「店面空間優化」，透過環境改善與空間設計，營造更具吸引力的消費場域。凡於新竹舊城區範圍內，設有實體營業場所之業者皆可提出申請，歡迎有志投入地方創生、品牌經營及商圈發展的店家把握機會，共同為新竹舊城注入更多創新能量與發展契機，歡迎立即填寫店家輔導計畫申請表單( https://lihi3.me/20mb5 )。