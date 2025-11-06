竹市啟動「普發現金防詐行動」，守護市民財產安全，警察局秉持「防詐無死角」目標，深入各地進行防詐宣導。(圖由新竹市警察局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

中央普發現金一萬元政策正式上路後，近期全台已有不肖詐騙集團假冒財政部網站、寄送釣魚簡訊，甚至在社群平臺刊登虛假廣告，謊稱可「領取補助」或「協助登錄」，誘騙民眾點擊不明連結、輸入個資與帳號密碼。對此，為防範詐騙集團趁機作亂，新竹市政府超前部署啟動「普發現金一萬」防詐宣導行動，全面強化市民防詐意識，守護市民財產安全。

代理市長邱臣遠也提醒民眾，政府不會以簡訊、電話或社群訊息要求提供個資或操作ATM，呼籲市民提高警覺，遇有疑慮應立即撥打一六五反詐騙專線、或一一零報案查證，避免落入詐騙陷阱。

警察局指出，根據「一六五打詐儀錶板」的統計，今年十月份、新竹市受理詐欺的案件有三百七十四件，財損金額約新臺幣一億九千二百八十七萬元，與去年同期相比，受理件數與財損金額、分別下降百分之十八點五二與二十三點零六、目前新竹市警方尚未接獲任何與「普發現金」相關詐騙的報案，警方將持續針對新興詐騙手法、加強偵防與宣導，全力防堵詐騙風險。

警察局提醒，政府絕不會要求民眾加入賴官方帳號、點擊不明連結、或以電子支付方式領取一萬元、民眾若接獲、點擊連結登錄、電話協助至ATM操作、或代領普發現金等可疑訊息，務必提高警覺，切勿提供個資或依指示操作、市府將持續透過多元宣導與科技偵查，全力守護市民的財產安全。