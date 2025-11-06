竹市啟動「普發現金防詐行動」 邱臣遠代理市長：守護市民財產安全

竹市啟動「普發現金防詐行動」，守護市民財產安全。

▲竹市啟動「普發現金防詐行動」，守護市民財產安全。

中央普發現金1萬元政策正式上路後，近期全台已有不肖詐騙集團假冒財政部網站、寄送釣魚簡訊，甚至在社群平臺刊登虛假廣告，謊稱可「領取補助」或「協助登錄」，誘騙民眾點擊不明連結、輸入個資與帳號密碼。對此，為防範詐騙集團趁機作亂，新竹市政府超前部署啟動「普發現金一萬」防詐宣導行動，全面強化市民防詐意識，守護市民財產安全。

新竹代理市長邱臣遠六日表示，市府秉持市長高虹安「幸福友善」的施政理念，面對詐騙手法日新月異，必須以全民識詐的策略超前部署。市府各局處已全面動員，整合警察、教育、衛生等資源，以多元通路、跨域合作的方式推動防詐宣導，將防詐資訊傳遞至社區、校園、醫療院所與日常生活場域，落實「防詐零死角」的目標。邱代理市長也提醒民眾，政府不會以簡訊、電話或社群訊息要求提供個資或操作ATM，呼籲市民提高警覺，遇有疑慮應立即撥打一六五反詐騙專線或一一O報案查證，避免落入詐騙陷阱。

新竹市警察局表示，為提升宣導能量與可視效果，已於局本部正門口設置LED宣導燈箱，以高亮度影像與防詐圖文提醒民眾提高警覺；並設置防詐投射燈，夜間持續播放「普發現金一萬」防詐圖像，透過圖像化、視覺化方式強化識詐印象，展現市府防制詐騙的決心與行動力。

新竹市警察局說明，為拓展宣導觸角，特別製作「普發現金一萬」防詐海報，清楚列出常見詐騙手法與防範要領，並與教育處及轄內五所大專院校合作，張貼於校園公告欄、宿舍及師生活動中心等人潮聚集處，向學生族群宣導正確防詐觀念。同時與衛生局合作，將防詐海報張貼於各大醫療院所候診區及衛生所，並協調醫療院所同步播放中央推播之識詐影音，讓防詐資訊深入長者與家庭主婦等族群日常生活場域，實現「防詐無死角」的宣導目標。

警察局指出，根據「一六五打詐儀錶板」統計，今年十月份新竹市受理詐欺案件三百七十四件，財損金額約新臺幣一億九千二百八十七萬元，與去年同期相比，受理件數與財損金額分別下降百分之十八點五二與百分之二十三點零六。目前尚未接獲任何與「普發現金」相關詐騙報案，警方將持續針對新興詐騙手法加強偵防與宣導，全力防堵詐騙風險。

新竹市警察局提醒，政府絕不會要求民眾加入Line@官方帳號、點擊不明連結或以電子支付方式領取1萬元。「普發現金一萬」唯一官方網站為( 10000.gov.tw )。若接獲「點擊連結登錄」、「電話協助至ATM操作」或「代領普發現金」等可疑訊息，務必提高警覺，切勿提供個資或依指示操作。市府將持續透過多元宣導與科技偵查，全力守護市民財產安全。