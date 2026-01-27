竹市啟動5大公車創新計畫

新竹市長高虹安二十七日宣布啟動「新竹市公車創新大計畫」，將透過五大核心政策，並結合「智慧候車環境升級」方案，目標於一一七年達成市區公車全面電動化。(記者曾芳蘭攝)

針對後疫情時代，公車面臨搭乘率下滑、司機人力短缺及營運成本攀升等嚴峻挑戰，新竹市長高虹安二十七日宣布啟動「新竹市公車創新大計畫」，將透過五大核心政策，並結合「智慧候車環境升級」方案，目標一一七年達成市區公車全面電動化。

高虹安表示，新竹市現有道路空間已難以承載大量私人運具，唯有讓大眾運輸全面升級，才能有效改善交通壓力。未來將以「電動購車補助」、「充電場站建置」、「穩定司機員額」、「路網優化加密」及「合理成本檢討」五大核心政策，系統性推動公車改革。

高虹安說，市府首先加碼「電動公車補助」，將汰換補助提高至最高百分之四十九，搭配中央補助後，最高補助百分之九十九，業者僅需負擔約百分之一的成本即可購置新車，並同步提供充電樁四成九的補助；為解決業者最關切的充電調度問題，市府更全台首創「電動公車公共充電樁」，除已啟用的北大停車場外，自一一五年起，將盤點公有土地設置公共充電樁，雙管齊下，完善電動公車充電環境。

此外、今年起，公車司機補助由每月新台幣一萬元提高至最高二萬元，期盼穩定人力、吸引新血投入，在路網優化方面，市府將透過大數據分析重新配置資源，並研擬香山地區新路線及延駛重劃區，讓公共運輸深入過去的交通服務死角，在合理成本檢討方面，市府除持續檢視營運結構，也將比照雙北運價制度，建立「載客越多、補助越多」的正向循環機制，鼓勵業者提升服務品質，吸引優質業者深耕新竹。

交通處補充，目前新竹市共有七百九十七處公車站點，設有七十八座智慧站牌與九十九座候車亭，市府已編列預算，預計今年新建一百三十座智慧站牌及三十座候車亭，結合新竹通智慧公車即時資訊系統，讓通勤族、學生與長輩都能即時掌握到站資訊，享有更安心、舒適的候車體驗。