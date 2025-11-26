竹市國中學生交通車司機酒駕擦撞幸無人受傷 竹市府嚴正懲處：依約開罰、司機永不錄用

新竹市建華國中學生交通車二十六日上午與小客車發生交通擦撞事故，校方第一時間派員至現場處理，所幸無人受傷。(示意圖、非肇事車輛)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市建華國中學生交通車二十六日上午與小客車發生交通擦撞事故，校方第一時間派員至現場處理，所幸無人受傷，但因交通車司機經酒測發現酒駕，且違反學生交通車管理辦法，新竹市政府獲報後嚴正斷然處置，除將依據《新竹市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準》處置外，代理市長邱臣遠第一時間表達嚴正態度，責成學校依契約進行開罰，該司機永不錄用。

教育處表示，二十六日發生的事故，車上共有十八名學生、一名駕駛，現場緊急疏散，無人受困、無人受傷，校方在第一時間已立即啟動緊急應變機制，校長蔡之浩親自抵達現場，並帶領十八名學生徒步返校，全體學生於八時二十五分返抵校園，並均順利趕上第一節課程，第一時間也已於家長報平安，確保每位家長即時掌握子女狀況，學生平安返校，也都安全進入第一節課。

教育處說明，該名司機已由警方依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦，另已要求校方依據與廠商的契約辦理，若有違反合約，應依罰則規定處理，最重得解除合約。

教育處補充，後續將持續督導學校落實《學生交通車管理辦法》各項規定，亦會同交通部公路局新竹區監理所新竹市監理站及本市警察局同仁實施學生交通車路邊臨檢，督導及追蹤改善情形，落實學生交通車稽查作業，強化學生乘車安全。