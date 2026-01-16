竹市國家清潔月撿拾菸蒂換禮券 年初一至初四停止垃圾清運

竹市府十六日於將軍村舉辦「一一五年新竹市國家清潔月啟動儀式」，宣布自即日起至二月十五日展開全市環境清潔行動，市長高虹安攜手里民一同投入清掃行動。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為提升城市環境品質並迎接農曆新年，新竹市政府十六日於將軍村舉辦「一一五年新竹市國家清潔月啟動儀式」，宣布自即日起至二月十五日展開全市環境清潔行動。市長高虹安致詞表示，今(一一五)年竹市以「馬力全開大掃除、馬上乾淨迎新年」為主題，結合年終大掃除習慣，號召機關、學校、企業、里鄰社區及青年學子共同參與，展現全民動員、齊心守護環境的行動力。

高虹安指出，今年新竹市國家清潔月以「兩大主軸」推動。首先辦理「年終大掃除聯合清掃行動」，動員各里環保志工與里民，針對公共空間、巷弄、公園及環境熱點全面清理垃圾、菸蒂與積水容器，並由市府機關及所屬學校帶頭清掃辦公廳舍內外及周邊環境，以公部門行動力帶動全民參與。同時邀請四大超商共同響應，展現公私協力守護環境的成果。

第二主軸延續「菸蒂不落地」政策，結合社區志工與青年族群，推出「不留餘蒂、馬上換好禮」撿菸蒂行動，透過實際行動改善市容，同時提升市民對環境保護與公共衛生的重視。

環保局長江盛任表示，國家清潔月期間，各里可動員里民集中撿拾菸蒂，以里辦公處為單位集中菸蒂，每三百公克級距兌換一百元禮券，每里限兌換一次及兌換一千元禮券為上限，並於今年二月九日至二月十二日九時至十二時至環保局進行兌換，同時也邀請國中、高中及大專校院學生，於二月七日十三時至十六時至東門圓環中心（迎曦門廣場）報到，走入市中心公共空間，透過實際行動撿拾菸蒂，培養青年公共參與及環境公民意識，並提供宣導品及志工服務時數認證。

環保局也提供巨大家具「全年不限次數、不限量」預約清運服務，採「每日限量登記及清運」，請市民提早登記預約，另因應農曆春節期間作業調整，二月十五日至二十日暫停受理預約登記及清運作業。為配合春節連假，新竹市垃圾清運時間將進行調整。二月十五日依週一既定清運路線辦理垃圾清運；二月十六日（除夕）將調整清運時間，並採沿線收集及機動調度方式辦理。二月十七日至二月二十日（大年初一至初四）全面停止垃圾清運作業，二月二十一日（大年初五）起、恢復正常清運。