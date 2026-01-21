竹市國小學童化身一日消防員 逾9.4萬人完成消防護照認證

新竹市長高虹安透過有獎徵答互動宣導，建立學童們的防災知識。

▲新竹市長高虹安透過有獎徵答互動宣導，建立學童們的防災知識。

為建立學童正確消防安全觀念，提升災害應變能力，新竹市政府持續推動消防護照認證活動，二十一日於建功國小登場，共一百二十名學童體驗四項防災認證活動，市長高虹安也到場視察演練情況，並與學童們體驗防災闖關活動以及透過有獎徵答的互動宣導，提高學童防災常識學習成效，落實防災教育向下扎根。

新竹市長高虹安二十一日表示，市府守護城市安全不遺餘力，新竹市消防局自九十五學年度起攜手全市三十五所公私立國小，針對國小四年級學童全面推動實施消防護照認證活動，至今已累計辦理七百三十七場次，共有九萬四千三百三十學童通過認證，獲得家長與孩子們廣大迴響及好評，讓學童學習到正確的消防觀念，不只是保護自己，也能在關鍵時刻幫助他人。

廣告 廣告

高市長指出，災害種類眾多，民眾若能從日常學習各項防災常識，就能立即採取緊急應變。市府團隊積極推動「新竹好學」政策，防災常識學習即是重要一環，消防局從幼兒園消防體驗活動、國小四年級消防護照體驗活動，銜接高中、大學新生訓練防災教育課程及「一一九消防宣導讚」活動等，教導防災常識及CPR救護技術訓練，在去年更完成3個防災互動及火災調查學習程式，透過多媒體及雲端科技，讓民眾在任何時段及任何場所，都能線上學習防災常識，將防災教育推廣到所有年齡層，提升整座城市的防災應變能力。

新竹市消防局長李世恭表示，當日消防護照認證活動結合校內課程，透過實際操作教導學童正確的防災知識，包含家庭逃生計畫繪製、水滅火器操作體驗、地震應變體驗及消防常識宣導，每位學童看到高市長一同參與體驗，都非常開心且更加認真地學習防災常識，高市長也期勉每位「防災小尖兵」把今天學到的知識帶回家，與爸爸媽媽、家人及朋友分享，讓家庭每一位成員都養成正確防災觀念，共同守護竹市安全。

消防局提醒，為推廣全民防災及強化公共安全與消防觀念，市府特別編撰「新竹市防災手冊」，主要針對居家常見的的災害型態，包含火災、地震、颱洪、水災、其他災害等篇章，編撰最新防災資訊，並於「新竹市政府防災主題網」首頁提供「新竹市防災手冊數位版」載點（下載網址：https://reurl.cc/Y8KWdo），市民可進行線上下載，並存放於手機、平版等移動設備中，隨時瀏覽閱讀，有別於實體書本，不僅易於攜帶保存，更能將防災意識落實於每個市民及家庭，深化新竹市防災基礎教育。