竹市國小消防護照20年發出9.4萬本 強化防災意識

新竹市消防局95學年開始開辦國小四年級消防護照認證活動，20年來已發出9.4萬本，強化國小學童的防災意識與觀念。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府從95學年度起，針對國小四年級學童開辦消防護照認證闖關活動，今年邁入第20年，已發出超過9.4萬本消防護照，透過小小消防護照防災手冊中有關地震與火災的緊急應變口訣，讓國小學童建立正確消防安全觀念，並提升災害應變能力。

消防局表示，從95學年度起攜手竹市35所公私立國小，針對國小4年級學童全面推動實施消防護照認證活動，20年來已累計737場次，共9萬4330名學童通過認證，讓學童有正確的消防觀念，不只保護自己，也能在關鍵時刻幫助他人。從幼兒園消防體驗活動、國小四年級消防護照體驗，再銜接高中、大學新生訓練防災教育課程，期透過防災常識及CPR救護技術訓練，讓市民在任何時段及場所，都能擁有防災觀念。

體驗活動有家庭逃生計畫繪製、水滅火器操作體驗、地震應變體驗及消防常識宣導，期國小學童成為「防災小尖兵」，而消防局也編撰「新竹市防災手冊」，針對居家常見的災害型態，包含火災、地震、颱洪、水災、其他災害等篇章，提供最新防災資訊，已在新竹市政府防災主題網首頁提供數位版，可供市民下載。

