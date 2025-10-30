竹市地下室工地釀地層塌陷！ 周邊19戶33人連夜撤離

新竹市一處地下室工程，造成周邊地層下陷惡化，一旁民宅已明顯傾斜。（圖／TVBS）

新竹市東大路四段113巷發生嚴重地層下陷事件，導致附近19戶33人在30號傍晚被迫緊急撤離。事件起因是當地一處工地進行地下室施工，造成周邊地層不穩定，使得鄰近民宅出現明顯傾斜下沉，地面也形成凹陷，馬路上更出現5公分寬的長長裂痕。新竹市政府在接獲通報後立即採取行動，除要求工地停工補強外，也緊急安置受影響居民，防止情況進一步惡化。

新竹市一處地下室工程，造成周邊地層下陷惡化，一旁民宅已明顯傾斜。（圖／TVBS）

傍晚時分，新竹市政府人員在東大路四段113巷內忙著通知居民撤離。工作人員挨家挨戶敲門，對無法聯繫到的住戶，則在門外貼上公告，確保所有居民都收到撤離訊息。現場地層下陷情況相當嚴重，除了地面出現明顯凹陷外，最靠近工地的民宅整棟傾斜下沉，馬路上也裂開了5公分寬的長縫。

廣告 廣告

附近住戶表示，地層下陷並非突然發生，而是「每天每天一點一點下陷，越來越下陷，所以今天更傾斜」。另一位居民則提到他們有7口人，年輕家人已先行撤離，而年長者則需等待接駁車。現場可見90多歲的長輩等待車輛接送，年輕居民則急忙帶著寵物搬離住所。

竹市一處地下室工程，造成周邊地層下陷惡化，晚間急忙撤離19戶33人。（圖／TVBS）

竹市都發處長蘇文彬表示，市府已要求工地採取多項安全措施，包含進行開挖面的止水動作、使用透地雷達進行巡視、對裂縫進行低壓灌漿，以及確保所有安全監測系統的建置。

新竹市地下室工程，造成地層下陷、居民撤離，業者被要求停工漏夜補強。（圖／TVBS）

市府統計共撤離了周邊19戶33人，並安置了其中27人。工地已立即停工並進行補強工作。為了評估受損情況並防止狀況惡化，市府計劃隔天一早派專家進場勘查，以確保居民安全及周邊建築物結構穩定。

更多 TVBS 報導

新竹市突地層下陷！民宅「矮一截」畫面曝 市府急安置19戶

APEC登場慶州最高戒備！ 晚宴由「黑白大廚」名廚操刀

非洲豬瘟病毒太強！台中染疫豬場清消後 2處仍呈陽性

新竹市幼兒園驚傳不當管教！監視器有死角 ２名教保人員遭停職

