竹市地政獲全國評鑑第一 打造完善土地治理環境





新竹市政府辦理非都市土地管制業務獲全國首獎肯定！內政部國土管理署辦理113年度直轄市、縣（市）政府非都市土地使用編定管制業務評鑑，竹市府以落實非都市土地使用管制及積極維護土地使用秩序等具體成效，勇奪全國縣市組首獎。此外，地政處專員曾韻蓉於地政業務上表現傑出，榮獲績效優良人員獎，實至名歸。

地政處指出，為維護土地使用秩序，避免違規使用對公共安全及環境造成影響，市府對所有非都市土地使用違規案件均嚴正以待，對於涉及重大違規行為的案件，市府不僅加重裁處，還會主動移送地方檢察署偵辦，以顯示出市府對於維護土地秩序的決心。此外，市府更建立「地政稅務聯防機制」，在查處違規的同時，還會將案件移送至稅務局進行租稅率檢討並追繳違規期間的稅金，從行政裁罰、稅務管理雙軌並行，全面落實土地公平使用原則。

地政處強調，此次獲獎不僅是肯定，更是鼓勵。地政團隊秉持創新、專業與服務導向的精神，以智慧科技與市民需求為核心，持續推動土地管理制度優化與業務數位升級，深化跨域合作與永續治理，以「政府用心、市民放心、城市更宜居」目標，打造新竹成為兼具效率與溫度的智慧城市典範。

