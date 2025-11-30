竹市地政獲全國評鑑第一！邱臣遠代理市長：打造完善土地治理環境

新竹市政府獲非都市土地使用編定管制業務縣市組第一名。

新竹市政府辦理非都市土地管制業務獲全國首獎肯定！內政部國土管理署辦理一一三年度直轄市、縣（市）政府非都市土地使用編定管制業務評鑑，竹市府以落實非都市土地使用管制及積極維護土地使用秩序等具體成效，勇奪全國縣市組首獎。此外，地政處專員曾韻蓉於地政業務上表現傑出，榮獲績效優良人員獎，實至名歸，雙重榮耀展現市府地政團隊在土地管理方面的專業能量與行政效率。

新竹代理市長邱臣遠三十日表示，市府長期致力精進土地管理制度，並推動數位化轉型，秉持依法行政、主動查處的原則，持續提升審查效率與公共服務品質。此次獲獎象徵竹市在非都市土地使用管理上獲中央高度肯定，不僅打造城市治理的新典範，更印證市長高虹安擘劃的「智慧治理」、「宜居永續」的城市願景正穩健落實。

地政處指出，為維護土地使用秩序，避免違規使用對公共安全及環境造成影響，市府對所有非都市土地使用違規案件均嚴正以待，對於涉及重大違規行為的案件，市府不僅加重裁處，還會主動移送地方檢察署偵辦，以顯示出市府對於維護土地秩序的決心。此外，市府更建立「地政稅務聯防機制」，在查處違規的同時，還會將案件移送至稅務局進行租稅率檢討並追繳違規期間的稅金，從行政裁罰、稅務管理雙軌並行，全面落實土地公平使用原則。

地政處補充，近期辦理茄苳交流道附近的違規使用案為例，該處原以寺廟開發興辦事業計畫取得土地使用許可，核准興建廟宇作宗教用途，之後卻違規改為大型婚宴餐廳。市府接獲通報後，除多次裁處並實施強制斷電外，更主動移送新竹地方檢察署偵辦，及追繳相關稅款，多管齊下，行為人最終自行拆除地上建物，具體展現市府維護土地使用秩序的決心與執行力。

此外，為提升行政效能與資訊透明度，市府導入智慧圖資及數位審查工具，透過「新竹市幸福宜居網」整合跨單位資訊，套繪地籍圖、非都市土地編定圖及歷年航照圖等，讓土地審查流程更即時、更精準。

地政處建議，市民可透過「新竹市幸福宜居網」(https://eghouse.hccg.gov.tw)線上查詢平台，以地號或地圖選點方式，查詢土地分區、使用編定與容許使用項目資訊，協助市民即時掌握土地資訊，確保合法使用土地並保障自身權益，達成資訊公開、透明服務的目標。

地政處強調，此次獲獎不僅是肯定，更是鼓勵。地政團隊秉持創新、專業與服務導向的精神，以智慧科技與市民需求為核心，持續推動土地管理制度優化與業務數位升級，深化跨域合作與永續治理，以「政府用心、市民放心、城市更宜居」的目標，打造新竹成為兼具效率與溫度的智慧城市典範。