竹市地政連9年奪績優獎

新竹市政府持續深耕智慧地政服務，繼一一二年五月全國首創「3D立體實價登錄」服務後，一一四年再度精進創新「5D實價登錄」服務及跨縣市資料共享，並在一一四年內政部「地政業務執行績效」總考評中脫穎而出，連續第九年榮獲全國縣市組「績優獎」殊榮。此外，同時獲得一一三年度「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」優等獎，以及「邁向3D智慧國土－國家底圖空間資料基礎建設計畫」三維地籍建物整合建置作業特優獎，充分展現智慧城市在地政服務的持續突破。

新竹代理市長邱臣遠昨（二十五）日表示，市府積極落實市長高虹安「智慧治理」的政策目標，跟隨全球趨勢推動智慧城市發展，此次獲獎展現出中央對地方團隊努力的肯定。邱代理市長期許，未來地政處能在既有基礎上，更積極推動跨縣市資料共享，並深化AI及大數據應用，讓市民能以最快速的方式掌握房地資訊，同時遠離詐騙威脅。