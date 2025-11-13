竹市培英國中喜迎「七十來喜」 廣邀校友回母校，迎接下個更璀璨70

《圖說》為紀念七秩風華，培英師生與校友攜手登頂臺灣百岳石門山，將寫有「七十來囍」的旗幟插上3,000公尺山巔。（圖／新竹市立培英國中提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市各級校園最近掀起校慶熱潮！新竹市立培英國民中學以「七十來喜」為主題，11月14、15日將推出為期兩天的校慶盛典，在校慶主活動前，培英亦陸續展開多項暖身行動，從音樂、閱讀、山野到數位科技，呈現傳承創新的教育風景。校長潘致惠熱情邀請所有校友回到培英，與母校一同走過70年，也迎接下一個更璀璨的70年。

代理市長邱臣遠肯定培英國中70年來有成於教、育才無數，長期在教育園地深耕並發光，成為家長與學子心中的首選學校。他欣見學校一步一腳印的努力並送上祝福，期望培英延續優良校風，開展下一個更加璀璨的70年。此外，在培英70週年特刊中，市議會多位議員也以大頭貼留言的方式獻上祝福，共同為校慶增添溫暖與喜悅。

培英國中校長潘致惠表示，學校邁入70週年之際，正進行老舊校舍的拆除與重建工程，預計拆除四棟並新建三棟，許多建築將在校慶後面臨改建。值此重要時刻，校方特別邀請師生與校友一同回望成長的軌跡，並透過紀錄片述說校舍的故事，為珍貴記憶留下永恆身影。

潘致惠校長說，學校也悉心完成畢業紀念冊的全面數位典藏，將新竹第二女子中學時期12屆與培英國中時代55屆的紀錄完整保存，讓歷屆校友都能尋回青春的印記。其中包含女二中首屆校友紀政女士，及回校興建學英樓的培英第一屆呂欽文建築師，呂欽文建築師也親自參與紀錄片拍攝並出席首映會，別具意義。

培英國中指出，「七十來喜」校慶陸續展開多項熱身活動，包括：「吉樂同聲」感恩暨校友聯合音樂會：500人共襄盛舉的歲月盛典，苗北藝文中心湧入爆滿人潮，培英校友與在校管樂、弦樂、合唱團成員多達500人，撼動全場，歌聲跨越世代，帶來70年最動人的共鳴。

「吉峰相會」七十培育Ｘ英姿啟程：為紀念七秩風華，培英師生與校友攜手登頂臺灣百岳之一的石門山，將寫有「七十來囍」的旗幟插上3,000公尺山巔，成為今年最有力量的生日禮物。

「吉中生智」70好書培英愛閱行動×清大水木書苑聯展：培英國中打造70好書聯名書展，11/14–11/20 於校園登場，11/26 起移展清大水木書苑，讓「培英愛閱×水木有情」延續城市書香。書展九大主題包含：時光的療癒、青少年的行動任務、世界的漫遊、寓言與想像的隱喻、萬物的星圖、哲思的火花、成長的必修課、生活的微光、文字的革命等等，廣邀師生家長、社區民眾一同沈浸書香。

「吉影留芳」《培英再見‧再見培英》紀錄片首映 × 校舍記憶數位典藏：面對即將進入四拆三建的大規模校舍重建工程，培英特別推出紀錄片《培英再見‧再見培英》，以飛翔意象串起舊校舍的紅磚歲月及新時代藍圖。同時，首度公開女二中12屆與培英55屆的畢業紀念冊數位典藏，讓青春影像永不泛黃。

「吉創冒險」Think Big！超能培英Fun學賓果運動會：跨域遊戲式學習任務

最受學生期待的「Fun學賓果」以跨領域共備為核心，打造36格沉浸式學習任務，包括「The Room 70 Code」、「Detective CoNan 7.0」、「光年之外 70 拍」、「筆墨70韻」等。活動以「玩中學 × 解謎 × STEAM × 素養」為主軸，是今年70週年最具創意的學習盛事。

「吉展跨域」國際教育×山野教育×校訂課程整合的跨域靜態展：靜態展以「想見你：培英良品」為主題，展出國際教育成果、山野教育紀錄、特色課程、學生創作與跨領域作品，包括科技實作、藝術展演、 SDGs 探究與本土語文化等，呈現多元且深度的學習面貌。

「吉勁青春」8年級五大主題創意進場×9年級大會舞：8年級以「青春校園、國際文化、萬象職人、運動精神、童年樂園」五主題創意進場，造型巧思與隊形變換吸睛十足；9年級則以大會舞展現默契與節奏，為校慶揭開熱血的篇章。

「吉光盛典」70校慶主視覺 × 文創紀念品 × 校園展件：以「吉」字為核心視覺，結合「七」與「十」字形意象，打造象徵吉慶與傳承的視覺主題。校慶期間同步展示多款文創紀念品、校園大型展件與週邊設計，造成一時的搶購熱潮。

培英國中指出，兩日校慶重點資訊，包括：11月14日：校慶運動會 × 課程跨域靜態展 × Fun學賓果運動會 × 畢冊數位典藏；11月15日：七十來囍校慶盛典 × 紀錄片首映 × 創意進場 × 大會舞 × 校友重聚，熱情邀請所有校友回到培英，與母校一同走過70年，也迎接下一個更璀璨的70年。

