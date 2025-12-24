竹市外師聖誕節活動溫暖登場 高虹安市長全英文致詞表達感謝祝福

竹市外師聖誕節活動大合影。

▲竹市外師聖誕節活動大合影。

迎接溫馨聖誕節，新竹市政府二十四日於芙洛麗大飯店舉辦外師聖誕節交流活動，由市府教育處英語教育資源中心與集士國際開發股份有限公司共同辦理，邀請新竹市各校外籍英語教師一同歡聚，透過聖誕贈禮、文化分享與教學成果表揚，共同感受節慶喜悅。市長高虹安到場向外師表達誠摯的謝意，全程用英文致詞，並頒發教案設計優良外師獎狀與獎品，肯定外師的創意與專業。

新竹市長高虹安二十四日表示，感謝所有遠渡重洋來到竹市的外師，與市府攜手成為推動國際教育的重要夥伴。竹市自九十學年度起引進外師投入國中小英語教育，在場有多位服務超過二十年的資深外師，長年扎根風城校園、作育英才無數，是竹市教育最珍貴的力量。

市長高虹安指出，國際化是竹市教育政策的重要方向，在配合教育部二O三O雙語教育政策下，市府不僅聘任外師打造沉浸式英語環境，也積極推動國際教育與跨國交流，讓英語不只是課堂語言，更成為學生與世界連結的橋樑。感謝外師為學生創造多元英語口說機會，包含英語課、英語日、雙語教學、校園節慶活動及錄製podcast等，讓孩子以國際視野認識世界。

教育處長林立生表示，竹市今年選派學生前往姊妹市美國庫柏蒂諾交流，也陸續接待來自美國及日本的交換學生。許多學校透過線上或實體課程與其他國家學生交流，外師積極協助學生溝通、設計課程與活動，成為竹市國際教育最核心的支持力量。

教育處表示，當日活動市府公開表揚教案設計優良外師，並特別肯定今年教師節受表揚的兩位外師代表。香山國小外師Johannes深受學生喜愛，不僅在課堂上充滿創意與活力，更積極融入地方生活，主動參加世界壯年運動會並勇奪鉛球銀牌，在教學與體育領域皆展現亮眼表現，是學生心中的學習典範；內湖國小外師Ian則深耕竹市多年，協助學校發展雙語課程，並與英語教育資源中心共同開發課程、製作教學影音，讓更多教師使用友善、有趣、貼近學生生活的英語素材，為雙語教育奠定穩固基礎。

教育處指出，聖誕節活動現場充滿暖心氣氛，市府精心準備祝福禮物皮卡毛巾及聖誕餅乾給外師，外師也回贈家鄉的特色伴手禮，包含紐西蘭羊毛皂、南非茶、菲律賓芒果乾、美國巧克力、加拿大楓糖及印度精油香皂等，象徵多元文化在竹市交會、融合與閃耀。外師們充分感受到市府與學校的重視與感謝，竹市已成為他們的第二個家，期待新的一年繼續陪伴學生成長。

教育處補充，市府將持續整合外師教學支持、英語教育資源與跨校合作平台，透過教學研習、成果交流與專業社群，讓外師與中師攜手設計更貼近學習需求的教案，強化英語教學能量。未來也將拓展國際教育的深度與廣度，積極媒合姊妹市合作交流，強化學生跨文化溝通能力，讓風城孩子勇敢走向世界，成為世界的孩子。