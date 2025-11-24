竹市夜間臨托不均3管齊下改善

新竹市政府近年推動臨托服務，但市議員林盈徹表示，目前只有東區開放至晚上8點的夜間臨托，香山區與北區仍無夜間臨托服務，籲市府能夠擴及全市；市府則表示，目前以建置增加服務據點、電子化預約及縮短預約等3個方向優先規畫，會評估研議建置。

民進黨市議員林盈徹表示，他身為兩個孩子的爸爸，深切了解在育兒路上遇到突如其來狀況的焦慮和無助，當下臨時有事卻找不到人幫忙照顧孩子的焦躁，有時則是突然加班的無奈。

他也曾接獲民眾反映，有人從外地到新竹工作落地生根，孩子還小，卻因臨時任務被叫去支援，預約不到臨托，只能把孩子先帶去工作現場，他認為，新竹市一直是托育需求很高的城市之一，很多新手爸媽苦笑說，寶寶還在肚子裡，就要開始找學校了，且根據民國113年統計，新竹市一年有超過3000位新生兒，目前只有東區設有開放至晚上8點的夜間臨托點，香山與北區仍無晚上時段的臨時托育，呼籲市府應該盡速在香山區與北區增加夜間臨托服務，以滿足廣大年輕爸媽的需求，同時也希望市府放寬預約時間，讓臨時有事的家長，能夠臨時找到人照顧。

市府社會處指出，目前新竹市的臨托服務是採3天前以電話預約，市府已規畫明年起提供線上申請，而事前預約的天數，會努力研擬縮短預約時間。至於夜間臨托部分，目前確實只開放在東區，北區與香山區涉及到托育人員的媒合，市府會評估托育人員資源及場地相關安全管理措施，朝各區都能夠提供夜間臨托服務的方向來努力。