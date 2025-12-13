竹市天府路標線好「落漆」！用路人霧煞煞 原來是這原因

新竹市天府路道路標線變紅白相間還落漆，讓用路人停車霧煞煞，且造成交通混亂。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有讀者投訴指出，近期天府路正進行自來水管線施工工程，但施工單位將路旁原本白線可停車的路邊標線劃成紅線，卻出現一下子紅、一下子白，形成紅白相間的無厘頭標線，讓用路人霧煞煞，到底可以停車還是禁止停車？

誇張的是，還有車輛駕駛將車子停在白線上，但前後都是紅線的荒謬景象。且把白色標線塗成紅線也很落漆，宛如兒童彩繪標線，再加上工程縮減道路，也造成天府路上下班時段嚴重塞車，讓用路人無所適從，批施工品質低落，且交通維持計畫不明，若因此發生車禍事故，相關單位難辭其咎。

自來水公司北區工程處副處長謝宗成表示，因辦理「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」，由水利署規劃的新竹海水淡化廠埋設管線輸送到新竹第二淨水場，沿路在天府路、東大路三段、公道五路三、四段埋設輸水管線，預定完工日期為2027年6月14日；天府路一段的路證長度為1536公尺，因農曆春節前後禁挖1個月，該段管線預計明年3月中旬完成。相關施工皆依交通維持計畫，施工前須將施工路段邊線劃設為紅線，也同步通知區公所及當地里長及辦理沿線夾單宣傳。因部分車輛車主未移車，導致部分標線未能劃設為紅線，至於標線脫落部分，已要求廠商15日(下週一)全部改善劃設完成。

讀者稱因道路標線劃設不明已造成用路人無所適從，且上下班時段也因工程標線混亂而險象環生，現場更未有人指揮交通，整個施工情況相當糟糕。

