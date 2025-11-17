竹市好孕專車好難搭、被刁難拒載！議員籲改電子支付

為友善育兒環境，新竹市政府民國111年6月推出「好孕專車」服務，提供孕婦產檢交通費用補助。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市「好孕專車」政策於民國111年6月上路，但民進黨新竹市議員劉康彥質詢指出，有民眾產檢時欲搭乘好孕專車配合的計程車卻遭刁難，建議「乘車券」應改採電子支付，並放寬使用期限至產後1年；對此，市府表示，已規畫將乘車券電子化，預計明年上路，並將結合新竹通APP，增加使用比例。

市議員劉康彥指出，他接獲民眾陳情，指懷孕後期要去產檢，欲搭乘好孕專車配合的計程車，上車前司機卻說不收乘車券，因不好請款。後續去產後護理之家回診，也被另名計程車司機拒載，原因是「不是從醫院出發」。就算要從診所要回產後護理之家，計程車司機仍拒載，表明要「從醫院到醫院」 才會收，民眾抱怨申請乘車券根本用不到。

劉康彥指出，市府的好孕專車福利政策目前存有「支付方式、資訊錯誤」等問題，司機卻說一定要「從醫院端到醫院端」才能使用乘車券，但實際規定是，只要其中一端是產後護理之家或醫院，就可使用。由於司機的資訊錯誤，導致竹市孕婦的權益被剝奪。

劉康彥建議，「乘車券」支付方式太落伍，既不精確又不方便，降低使用意願，現在電子支付的技術和方式都很成熟，不論綁定信用卡或用Line Pay支付車資都很方便，也符合民眾的生活習慣，盼研議明年度導入電子支付。

此外，市府也應該訂定獎勵機制，讓計程車司機有誘因及鼓勵載運孕婦，並從好孕專車目前的使用期限，從「孕期到產後3個月」延長到6個月或1年。

代理市長邱臣遠答詢表示，從111年至去年，好孕專車使用比例已從原本的197人增至1003人，今年至9月也有688人，使用比例有提升。不過，相關政策要推動確實較困難，因計程車業者希望收到現金，或在周轉上比較方便。目前市府已規畫將乘車券電子化，預計在明年上路，並會結合新竹通APP，藉此增加好孕專車使用比例。

市府社會處回應，關於好孕專車延長使用年限延長部分，會積極研議及評估，預計明年「好孕專車」跟新竹通APP介接後，屆時可以比照其他縣市的相關標準，預計可延長至6個月。

