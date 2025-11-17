竹市好孕專車票 明年電子化

新竹市「好孕專車」政策於民國111年6月上路，民進黨新竹市議員劉康彥質詢指出，有民眾產檢時欲搭乘好孕專車配合的計程車，卻遭刁難拒收，建議「乘車券」應改採電子支付，並放寬使用期限至產後1年；對此，市府表示，已規畫將乘車券電子化，預計明年上路，並將結合新竹通APP，增加使用比例。

劉康彥指出，有民眾懷孕後期去產檢，欲搭乘好孕專車配合的計程車，司機卻說不收乘車券，原因是不好請款。後續去產後護理之家回診也遭拒載，原因則是「不是從醫院出發」，抱怨申請乘車券卻無法使用。

廣告 廣告

劉康彥說，實際上，只要起點或終點是產後護理之家、醫院就可使用，但因司機資訊錯誤，導致孕婦權益遭剝奪。他認為，現行支付方式既不精確也不方便，降低使用意願，呼籲從明年度開始，導入電子支付，並將使用期限從孕期到產後3個月，延長到6個月或1年。

代理市長邱臣遠表示，從111年至113年好孕專車使用人數已從197人增至1003人，今年截至9月就已有688人，使用比例有所提升。目前市府已規畫將乘車券電子化，預計在明年上路，並會結合新竹通APP，藉此增加好孕專車使用比例。

針對民眾產檢搭乘合作車隊遭拒絕，市府社會處表示，經了解車隊司機於收取乘車券後，均可於空檔持券至車隊的新竹辦公室當場兌換現金，並無請款不易的情形。市府將再持續與合作車隊宣導，讓第一線的司機能更安心收取乘車券抵用車資。

另，115年將規畫結合新竹通，將好孕專車改採電子支付方式，無論孕婦或司機，均能更方便支付及索取車資。社會處補充，113年起已放寬孕婦可乘車往返所有醫療院所，並延長搭乘時間至預產期後3個月，預計乘車券電子化於115年上路後，再評估延長至產後6個月，落實照顧育齡婦女的政策美意。