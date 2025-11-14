竹市好豬上桌．幸福加倍 踴躍

全國非洲豬瘟疫情獲得控制後，為鼓勵市民選購在地豬肉並帶動豬肉產品買氣，新竹市政府昨（十四）日於十處公有市場同步啟動「好豬上桌幸福加倍」振興活動，推出「一百元換二百元」的振興豬肉產業加倍券。活動首日即吸引大批市民踴躍排隊兌換，現場氣氛熱絡，豬肉攤商也普遍反映買氣明顯回升。

新竹代理市長邱臣遠昨日表示，隨著防疫逐漸穩定，市府推出「好豬上桌幸福加倍」振興方案，希望以最直接的方式支持在地豬肉產業與市場攤商。今日各市場兌換踴躍、熱度高，顯示市民對國產豬肉高度信賴，也展現對在地經濟的強力支持。