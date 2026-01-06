竹市娃娃機台新法上路 須距國中小學100公尺以上

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）「新竹市自助選物販賣事業管理自治條例」已正式施行，市府表示，新制上路後自助選物販賣營業場所須距離國中小學100公尺以上，有1年緩衝期，呼籲業者儘速完成改善以免受罰。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，「新竹市自助選物販賣事業管理自治條例」已經過新竹市議會議決通過，並獲中央主管機關核定、正式施行。

竹市府指出，新制明文規定自助選物販賣事業營業場所須與國民中小學保持100公尺以上距離，相關規定設有1年緩衝期，自116年1月5日起，違反距離規定者將依法命其停止經營自助選物販賣業務；如仍繼續營業，將處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，得按次處罰。

市府表示，根據規定，機台內提供之商品必須符合商品標示法及商品檢驗法，不得為有價證券、鑽石、珠寶、菸、酒、檳榔、成人情趣用品或活體生物等，且商品必須明確並具體標示，且其內容及價值不得有不確定性，相關規定即刻適用，無緩衝期。

市府指出，呼籲業者儘速完成自主管理與改善作業，將持續加強營業場所稽查，要求業者落實自主管理，確保店內商品與環境保障兒少身心健康與消費者權益，若發現違規行為將依法從嚴處理。（編輯：李錫璋）1150106