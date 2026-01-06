竹市娃娃機店新規！距中小學100m內禁設 違者最高罰10萬

新竹市自助選物販賣事業管理自治條例即日施行，成為全國第3個明文規定娃娃機店需與國民中小學保持100公尺以上距離之縣市。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市未登記的夾娃娃機店愈開愈多，市議員廖子齊曾質詢指出，若不善加管理，將對城市造成傷害，且不利孩子的身心發展。新竹市政府6日宣布，新竹市自助選物販賣事業管理自治條例即日施行，成為全國第3個明文規定娃娃機店需與國民中小學保持100公尺以上距離之縣市。

市議員廖子齊指出，她親自走訪學校周遭與舊城區未登記的夾娃娃機店，許多校園附近的夾娃娃機店內，機台內竟擺設著兒童不宜的商品，時不時更驚見18禁品項，且商品封面很多都極度曝露，明顯危害兒少權益，違反相關法規。

廖子齊提到，經她私下查訪發現，很多未登記的夾娃娃機台台主，都是以「打帶跑」方式置入18禁違禁商品，隨著無人商店、自助販賣店愈來愈多，法規卻還不夠完善，導致環境、治安、管理問題浮現，盼推動專法，確保市場發展、市容安全並行。

新竹市政府6日表示，《新竹市自助選物販賣事業管理自治條例》，經新竹市議會議決通過並獲中央主管機關核定，將於即日起正式施行。新制上路後，將全面強化自助選物販賣事業（娃娃機店）管理，以保障兒少身心健康與消費者權益。

市府指出，竹市為全國第3個明文規定自助選物販賣事業營業場所須與國民中小學保持100公尺以上距離之縣市，相關規定並設有1年緩衝期，至民國116年1月4日止。自116年1月5日起，違反距離規定者，將依法命其停止經營自助選物販賣業務；如仍繼續營業者，將處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

市府提醒，依自治條例第7條規定，商品內容、機台設置及消費者保障等管理事項，自條例公布日起即刻適用，無緩衝期。呼籲業者盡速完成自主管理與改善作業，並強調後續將持續加強稽查，對違規行為依法從嚴處理。

