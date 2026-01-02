竹市孵蛋 高虹安：已選定潛力場址

外界關心新竹孵蛋選址，新竹市長高虹安（左二）2日受訪表示，新竹市政府已完成初步盤點與規畫，目前已選定1處有潛力場址。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安元旦向市民宣布今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，外界關心場址選定，她2日受訪表示，市府已完成初步盤點與規畫，目前已選定1處有潛力場址，後續待府內與專家會議定案後，再對外完整說明。

高虹安2日出席市府活動，被問到新竹小巨蛋選址，她表示，早在元旦前復職之後，就召開內部協調會議，詳盡盤點、規畫幾個適合的場點，目前已初步選定，但仍需要先期討論規畫，並與專家學者討論。

高虹安說，新竹小巨蛋會參考台北小巨蛋以及台中孵蛋的狀況，目前定位是國際級的地標，希望是複合式的場館，以滿足包含像國際賽事、藝文表演與大型演唱會，以及企業對會展、會議等的需求。

廣告 廣告

她也透露，目前已有1處具潛力的候選地點，不僅空間寬廣，交通動線與人流疏散效率相對完善，對於未來可容納約1萬至1.5萬人的大型場館而言，在交通與停車規畫上較具優勢。

至於詳細場址，因前期仍涉及土地徵收等相關程序，將待整體期程更為明確後，再對外完整說明。

民進黨新竹市議員楊玲宜表示，建議高虹安先完成當初選舉政見承諾，完成全區12座空橋、爭取WBC重啟竹市棒球場、果菜市場遷建等。比起小巨蛋更重要的還有進行中的市政工程，例如新竹市立總圖書館、國際展演中心與兒童探索館等，至今皆停滯原地打轉。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡表示，新竹市缺乏中型場館空間，無論表演或各類活動，地方社團與市民都有實際需求。高虹安復職後推動新竹小巨蛋建設，民眾大多樂見，黨團也表態支持。