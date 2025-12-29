竹市學府路上班尖峰時段禁停 明年元旦起試辦
為紓解上班尖峰時段學府路交通壅塞問題，新竹市政府將於明(115)年1月1日起，於學府路部分路段試辦「時段性禁止停車」措施，於上班日每日上午7時至9時禁止車輛停放，以增加道路通行空間，提升整體交通順暢度。
交通處長倪茂榮指出，時段性禁止停車係依據道路實際車流狀況所設計之彈性交通管理措施，僅於特定時段實施，並非全面禁止停車。為協助用路人清楚辨識，市府將於相關路段設置明確的標誌及標線提醒遵守。違規停放車輛，將依《道路交通管理處罰條例》相關規定辦理，提醒民眾留意禁停時段，避免誤停而受罰。
交通處提醒，民眾行經學府路時，務必配合現場交通標誌、標線及相關管制規定，並提前規劃停車位置，共同維護道路順暢與行車安全。未來市府將持續觀察試辦成效，採取滾動式檢討，並依實際需求彈性調整相關交通管理措施，在兼顧交通順暢的同時，顧及周邊居民與商家的實際需求，打造更安全、友善的用路環境。
更多新聞推薦
其他人也在看
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 83
Suzuki 新款跨界 SUV 粗獷升級！追加專屬配備滿足戶外玩家需求
Suzuki 今年 10 月在日本發表新款 XBee 跨界休旅，不僅改頭換面展現新意，並重新規劃內裝鋪陳強化科技感，動力系統也有所升級，大幅提升整體戰力，如今原廠接續宣布新款 XBee 也將登上 2026 東京改裝車展（Tokyo Auto Salon）舞台，改以有別以往的全新粗獷形象現身。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 2
獨家／國道驚魂！ 飛出「大木板」砸車 維修費破7萬找嘸人
獨家／國道驚魂！ 飛出「大木板」砸車 維修費破7萬找嘸人EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 3
2026台北車展登場倒數！話題新車陸續曝光、首開放寵物推車入場
「2026台北新車暨新能源車大展」登場倒數，近日搶先曝光各大品牌首亮相與焦點車款，包括豪華電動休旅、美式與英倫重機、露營熱潮帶動純電休旅新寵，以及大會首度開放寵物推車入場，更特別策畫多元主題車款導覽路線。同時，車展舞台娛樂活動同樣吸睛，四大啦啦隊包括MUSE慕獅女孩、Fubon Angels、美式啦啦隊Luxy Girls，以及FUSO展區限定樂天女孩，連日輪番開秀，結合車展與娛樂魅力，打造最具話題與體驗感的年度車界盛會。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
補貼退場、需求急凍 中國50間電動車廠2026恐集體出局
香港英文媒體《南華早報》今日（12/28）報導，由於國內需求疲軟，預計長期虧損的企業將退出全球最大汽車市場，數十間中國電動車製造商將在2026年面臨生死存亡的考驗。太報 ・ 19 小時前 ・ 1
電動車的下一步？未來將不用再插電充電？【Yahoo汽車名人堂】
完整版請看：https://youtu.be/oeAATP0dii4 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
車展沒展？第四代 Bentley Continental GT 馬來西亞實測曝光，駕馭表現依舊遊刃有餘
VW 集團入後Bentley推出的第四代 Continental GT，相較於前代，最大變革就是動力系統電氣化，這套超高性能插電式油電動力（Ultra Performance Hybrid powertrain）由4.0升V8雙渦輪加上插電式油電混合系統組成，旗艦動力6.0升W12雙渦輪引擎功臣身退，Bentley正式邁入電能時代。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
無照男酒駕撞壞「媽媽的瑪莎拉蒂」 友頂罪被識破
台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 17
2026台北車展｜車展攻略預告篇 這些話題新車別錯過！
台灣車壇年度盛事「2026 台北新車暨新能源車大展」將於跨年檔期強勢登場。在相隔兩年之後，這次展覽匯集全球頂尖汽車品牌可以說是看點滿滿。不僅有老品牌回歸台灣市場，也有全新品牌現身。車款部分除了不少新車將在展期中首度亮相，更有難得一見的方程式賽車、新能源科技與未來移動概念車款登場。同時除了汽車以外，還有諸多大型重機品牌會一同展出。各位車迷想看的、想坐的、想跨的通通都有！接下來我們將介紹這次車展的焦點品牌與車款，讓你絕對不會錯過展場重點唷！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前 ・ 1
強震打亂交通！ 機捷一度全線停駛 雙鐵臨時停車
強震打亂交通！ 機捷一度全線停駛 雙鐵臨時停車EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
車壇盛事1》23大品牌跨年開戰 台北車展三大亮點看這邊
兩年一度、由台北市汽車代理商業同…民報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】不只空間大、科技也補齊 小改款Staria更好用
Hyundai旗下最具辨識度的多功能車款Staria，自2021年登場後一直是家庭與商務市場的空間指標，如今睽違四年多終於迎來小改款。這次改款不走大破大立路線，而是針對質感、科技與行路感受全面升級，讓這款「一車多用」的MPV在實用之外，也多了幾分精緻與未來感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
為追債撞爛車！交流道周邊「闖燈、危駕」罰近10萬
高雄路竹，兩車狂飆5公里，闖紅燈、逆向還撞車，竟是為了20多萬賭債糾紛。警方調查，銀色轎車駕駛年約20至30歲，最終選擇棄車落跑，妻子趕到卻稱「不知情」。據統計，兩人光是交通違規就得面臨近10萬元罰款，加上車損和果園毀損等，恐怕賠償金額更驚人。目擊民眾直呼「根本電影情節」，只為了區區20萬，竟釀成如此嚴重的後果，實在令人不敢置信！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台日強強聯手！聯發科技攜手DENSO共創ADAS車用SoC新標竿
聯發科技於12/26宣布與DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。此項合作結合DENSO在車規級安全領域的專業與深厚的車輛整合經驗，以及聯發科技在天璣車用平台（Dimensity AX）累積的高效能、低功耗系統單晶片（SoC）與AI運算能力的技術，為新一代駕駛輔助系統提供一個具備高度擴展性且可立即量產的平台。Zeek玩家誌 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
Honda推冬季回廠活動！免費21項行車安全健檢、消費滿額抽iPhone 17
Honda Taiwan自2025年12月1日起至2026年2月7日推出Honda Care+「冬日駕馭 暖心守護」冬季回廠活動。活動期間提供免費21項行車安全健檢、多項優惠套餐、消費滿額贈及滿額抽iPhone 17、AirPods PRO 3等多項大獎活動。敬邀全台車主預約回廠，安心迎接冬季用車時節。Zeek玩家誌 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
豐原監理站及所轄汽車代檢廠 元旦假期暫停驗車服務
豐原監理站及所轄汽車代檢廠，元旦假期暫停受理汽車檢驗服務，豐原監理站表示，若車輛應到檢日期最後1天剛好為115年1月1日，可順延至115年1月2日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處以900元以上、1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照，提醒車主自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
通勤族注意！台鐵六家線電力異常 雙向列車誤點
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導今（27）日清晨，銜接台鐵新竹站與高鐵新竹站的台鐵六家線，竹中至六家間發生電力設備故障，導致電車線運作異常，一度...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 2 小時前 ・ 347
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
台灣建商爆倒閉潮！5間撐不住全熄燈 北市精華區建案淪法拍「沒人要」
2025年北台灣房市受限貸令與信用管制衝擊，推案量下修3成，創5年來新低。台灣今年爆發建商倒閉潮，倒閉潮更擴大至台北市大安區。對此，富品集團董事長曾富瑋證實，又有建商倒閉，「大安文樺」建案進入法拍程序。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9