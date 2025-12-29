竹市學府路 上班時段禁止停車

為疏解上班尖峰時段學府路交通壅塞問題，新竹市政府將於明年1月1日起，於學府路部分路段試辦「時段性禁止停車」措施，於上班日每日上午7時至9時禁止車輛停放，以增加道路通行空間，提升整體交通順暢度。

學府路今年7月曾發生死亡車禍，隨後交通處陸續提出人車動線安全改善方案。為此，市府啟動「學府路限時停車」政策，並要求工務處全面盤點學府路沿線變電箱、電信箱等設置現況，研議遷移或優化配置方式，避免遮蔽視線、阻礙通行，進一步消弭潛在風險。

市長高虹安表示，學府路鄰近學校與重要交通幹道，周邊商業活動頻繁，尖峰時段車流量龐大，路邊停車進出停車格影響後方車流，規畫於早上通勤尖峰時段實施時段性禁止停車措施，透過更有效率的道路空間運用，疏解通勤時段交通壓力，提升道路服務水準。

市府交通處長倪茂榮指出，時段性禁止停車是依據道路實際車流狀況所設計之彈性交通管理措施，僅於特定時段實施，並非全面禁止停車。為協助用路人清楚辨識，市府將於相關路段設置明確的標誌及標線，提醒民眾遵守。

至於違規停放車輛，將依《道路交通管理處罰條例》相關規定辦理，民眾應留意禁停時段，避免誤停而受罰。交通處也提醒，民眾行經學府路時，務必配合現場交通標誌、標線及相關管制規定，並提前規畫停車位置，共同維護道路順暢與行車安全。

市府表示，未來將持續觀察試辦成效，採取滾動式檢討，並依實際需求彈性調整相關交通管理措施，在兼顧交通順暢的同時，顧及周邊居民與商家的需求，打造更安全的用路環境。