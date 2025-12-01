竹市完全中學規劃2年原地踏步 議員曾資程批市府行政怠惰

新竹市府承諾完全中學的規劃2年來原地踏步，市議員曾資程批市府行政怠惰，犧牲學子的受教權。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市高中學校數不足，市議員曾資程指出，市府早在2023年就承諾提出規劃新科、虎林、建華等3所國中設立完全中學，但至今已是2025年底，市府完全無進度，行政怠惰2年，導致完全中學籌設進度原地踏步，他除譴責市府不負責的態度，也籲市府將明年度浮編的預算做為就近入學及承諾3所完全中學在116學年度招生的籌備預算。

市府教育處指出，市府今年規劃的全新數位實驗高中已上路且順利招生，就是因應大新竹地區學子需求，目前也盤點各校舍情況，並提出建功與成德和香山等市立完全高中的增班計畫，以因應116學年的龍年入學潮。

曾資程說，據新竹縣府改制經驗，從地方政府提出公文到國教署核准，大約需1.5年，面對116年將迎來龍年學子參加國中會考，竹市高中班級數不足的壓力將達高峰。竹市孩子若要實現高中就近入學，須儘快增加公立高中。若市府今年底前提出改制計畫送審，仍有機會在116學年度舒緩部分龍年學子的就學壓力。但如今已是114年底，市府仍卡在原點，證明市府沒有心要做。

他要求市府清查並轉用115年浮編預算，成立完全中學校舍修繕專款。將專款優先投入新科、虎林、建華3所國中原有校舍的修繕、結構強化及空間改裝，讓其符合高中教學環境標準，將國中閒置或可利用空間轉變為高中教室，實質增加高中班級數。市府這2年的行政空轉，不能讓學子的受教權變犧牲品。呼籲市府拿出魄力，加速行政流程，在116學年度順利招生。

