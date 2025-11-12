竹市完全中學進度牛步 議員劉彥伶批︰建功設校2年仍在規畫

新竹市完全中學建置規畫牛步，市議員劉彥伶諷市府不斷停在規畫牛步階段。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶今天議會質詢指出，竹市推動完全中學進度遲緩，建功國中設校計畫仍停留在規畫階段，家長對就學需求很焦慮，再者各級學校人力不足，正式、代理教師及行政人力都未補足，更造成行政負擔壓力，影響教學品質。對此，市府教育處回應，已採分階段推動高中就學量規畫，第一階段的增班與新設校已完成，教師荒若學校提出需求，市府將配合補足人力，但仍需依程序與資格審查進行。

劉彥伶指出，2023年時就看到市府發布新聞，包括新科、虎林、建華3校將設完全中學，建功也將獨立設校。但已過了2年，建功仍僅停留在規畫案階段。新竹市及竹竹苗地區的家長因就學迫切，但市府進度牛步，呼籲盡速推動相關進度。且學校員額不足，正式與代理教師缺乏，行政端的幹事員及其他人力配置也不夠。市府核定的員額上限已公布，但實際分配並未補滿，導致學校行政量能不足，許多需要校方來處理行政庶務。籲市府盡速補足應有員額，讓教師能專注於教學，不要影響學生權益。

市府教育處代理處長張品珊回應，竹竹苗地區高中就學量規畫採2階段推動。第1階段已完成增班與新設校，114學年增加14班，並成立竹市數位實驗高中且已招生，第2階段是啟動是否改制為完全中學，市府將與中央保持密切聯繫，這些需竹苗區討論。有關教師荒部分，只要學校提出教師需求，市府都會配合補足人力，但在聘任過程中仍需考量諸多條件，需市府和教育現場人員共同把關。

