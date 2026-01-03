竹市客家會館主題工作坊開跑 共5場動手感受客家色彩與文化

新竹市客家會館推出《色彩裡的客家日常》主題工作坊，呈現客家人如何在日常中，以雙手編織出獨特的文化記憶與情感溫度。(本報資料照片)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市客家會館推出《色彩裡的客家日常》主題工作坊，展覽以色彩的意象與紋路的肌理，呈現客家人如何在日常中，以雙手編織出獨特的文化記憶與情感溫度，並同步舉辦五場主題工作坊，邀請民眾親身參與感受。

民政處表示，客家文化蘊含順應自然、巧用雙手的生活智慧，此次展覽以「顏色、紋路、雙手」為核心，結合藍染與艾粄等生活元素，呈現客家文化中自然、手藝與生活的緊密連結，並透過系列手作工作坊，邀請市民親身體驗，讓客家工藝與文化記憶持續傳承。

民政處說明，首場工作坊將於一月九日登場，由曾秀寶老師帶來《筆尖的客家色：薯榔生汁繪染體驗工作坊》以「筆尖的客家色」為題，邀請大家透過手中的筆尖與布料，體驗薯榔生汁的自然繪染。後續場次包括一月二十一日《纈藍之間：客家藍染手作體驗課》體驗客家藍染製作的藝術與文化內涵；二月十日《把顏色帶回家｜春節色彩拼貼工作坊》從「顏色」出發，透過拼貼的方式，把對新一年的期待，轉化成一件可以帶回家的春聯作品；三月十八日《春日壓花小物——把春天收藏進口袋》以春天盛開的花草為素材，組裝創作出獨一無二的作品；以及三月二十二日壓軸的《紙上桐語：桐花紙藝創作工作坊》，以桐花落花為創作主題，體驗自然之美與文化意象交融的紙藝創作。

民政處補充，展覽與工作坊體驗皆在新竹市客家會館（關東市場綜合大樓四樓），開館時間為週二至週日九時至十七時。工作坊活動為免費參與，名額有限，報完為止，活動詳情請至「新竹市客家會館」臉書粉絲專頁 ( https://pse.is/5tucn2 ) 查詢。