竹市客家會館特展登場 邱臣遠代理市長邀市民感受客家藝術底蘊

▲新竹市客家會館「色彩裡的客家日常」特展開幕合影。

為持續推廣並傳承客家文化核心價值，新竹市客家會館辦理「色彩裡的客家日常」特展，並於十六日舉行開幕式。展覽以藝術策展手法，引領民眾重新觀看並體會客家族群蘊含於日常生活中的智慧與深厚文化底蘊。代理市長邱臣遠特別到場參觀，肯定展覽透過色彩與創作呈現客家文化的多元樣貌。展期自即日起至一一五年四月十五日止，市府誠摯邀請市民朋友走進客家會館，一同感受色彩與記憶交織的客家日常。

新竹代理市長邱臣遠十六日表示，市府近年積極推動各項客家業務，從一一三年四月客家會館重新啟用，到一一四年十月鹽港溪自行車道流域完工啟用，逐步營造更友善、宜居的客庄生活環境。此外，新竹市府於九月與全球台灣客家聯合總會在澳洲簽署合作備忘錄，期盼結合在地實務經驗與國際資源，深化交流合作，逐步展現新竹市在推動客家文化上兼具在地深耕與國際拓展的豐碩成果。

總監陳翠萍表示，「色彩裡的客家日常」以整座城市為展場，從人與自然共生的角度出發，呈現客家文化深植生活的色彩美學。展覽透過市場日常、藍染工藝與自然素材三大主題，結合親子互動與手作體驗，並以影像記錄生活中的雙手，象徵技藝與情感的傳承，邀請民眾走進展場，感受客家文化回歸日常的人文溫度。

民政處表示，此次展覽以藍染、艾粄等手作元素，呈現客家族群如何將自然素材融入衣食與日常生活，編織出獨具特色的文化樣貌。展覽從「取材自然」的理念出發，以「色彩 × 生活 × 雙手」為主軸，串連自然環境、勞作過程與生活美感，細膩展現客家人在採集、藍染、飲食等日常細節中，所蘊含的樸實且貼近土地的生活哲學，期盼民眾能在作品的色彩與紋理之間，看見文化於日常中溫柔流動、持續傳承的力量。

民政處說明，展覽期間同步規劃多場教育與體驗活動，邀請民眾親自參與藍染、布藝及草本手作等工作坊，感受客家工藝的溫度與文化的延續。新竹市客家會館每週二至週日上午九點至下午五點開館，活動詳情請至「新竹市客家會館」臉書粉絲專頁 ( https://pse.is/5tucn2 ) 查詢。