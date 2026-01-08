竹市實體發放5000元消費金 錢康明酸：要讓高虹安擺拍合照

新竹市府將發放5000元消費金卻採耗人力的實體發放模式，前文化局長錢康明酸目的是要讓高虹安與市民擺拍合照。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府規劃本月24日(週六)採選務投票模式，發放每位市民5000元消費現金，除動員大量基層公務員挨批未提供幼兒長輩照顧的臨托需求，引發基層怒火，更挨批新竹市號稱數位科技城都是喊假的，不採帳戶匯款而採風險最高的實體發現金模式。對此，前文化局長錢康明也發文稱實體發放現金的目的不是在便民，而是高虹安到現場發放時與市民合照擺拍，營造市民擁戴市長的印象與畫面，目的是為年底的選舉鋪場面。

錢康明提到，竹市號稱科技城是假的，也沒有實質上的具體規劃，喊久了，雖然還是假的，但就會有人迷迷糊糊相信了。而實體發放現金的目的不是在便民，而是當高虹安到發放現場時，留下市民感謝高市長的合照和影片，營造市民擁戴高市長的印象。然後再放在網路的「限時動態」裡供憑弔。感嘆當拿不出具體政績時，執政者在選舉上的優勢，只能靠一個又一個的假象堆砌。

錢康明也以曾在高虹安2022年選舉時協助拍攝影片和議題的經驗分享為何高虹安發現金要採實體，目的不在展現科技城，而是在營造假象，是為了擺拍及宣傳而做的。

