竹市小英之友會寒冬送暖 捐睡袋白米物資助街友

新竹市小英之友會和市議員楊玲宜及長和宮舉辦寒冬送暖活動，捐出50件睡袋和白米等物資，並轉送給需要的市民，延續小英之友會公益關心弱勢精神。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市小英之友會與市議員楊玲宜協同長和宮，今天上午在長和宮舉辦寒冬送暖捐物資活動，小英之友會長江銘基說，寒冬送暖活動今年已是第2年，即使總統蔡英文已卸任2年多，但小英之友會仍持續運作，且轉作公益活動，今年也送出50套睡袋、泡麵與白米等物資，由竹市竹安公益慈善服務協會代表受贈，將物資分享給需要的市民。

長和宮主委楊金土也提到，下週一(2/9)13:00 於長和宮地下室接力辦理冬令白米救濟活動，限額150名，有需要的民眾可提早到現場領取號碼牌。楊玲宜說，感謝各界善心人士的捐贈，讓街友及有需要的市民在馬年感受到社會溫暖與愛心。

江銘基也說，小英之友會在竹市仍持續運作，並以公益活動和關心社會弱勢為主，有不少企業界和醫界人士參與與贊助，期讓這股善良的力量持續發揮影響力。

