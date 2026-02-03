竹市山原議員席次＋1 綠不缺席

民眾黨民國114年10月公布選決會第1波議員提名名單，新竹市香山區由葉國文（右三）角逐。（王惠慧攝）

下屆新竹市香山區議員席次民眾黨有意搶攻，但樹下里長蔡志堅退黨後，選情更顯艱困；而平地原住民議員方面，林慈愛爭取連任應無敵手；至於下屆將增1席山地原住民議員，各黨派無不磨刀霍霍，前樹下里長吳國亮妻子楊家玲將挑戰；另，綠營將提1席，但人選尚未浮現。

竹市第5選區（香山區）應選6席，現任6人當中，國民黨陳慶齡是黨團總召，協調黨內事務不遺餘力，頗具聲量；綠營「香山大耳朵」林盈徹，上屆卻意外落馬，本屆回鍋參選就拿下8432票的高票數；時力「香山女兒」廖子齊，高學歷、形象清新，問政到位。3人各自有票源，且實力都相當堅強。

民眾黨日前已提名中央委員葉國文捲土重來，但在無黨籍吳國寶、陳啓源及締造11連霸紀錄的前議長鄭成光，3人都有意爭取連任的情況下，情勢相對艱難。如今蔡志堅又退黨，並以無黨籍參選，再多1席「泛白」競爭，很可能再瓜分得來不易的票源，下屆要在香山區拿下席次，恐怕難度不小。

針對個別選區參選人的選戰規畫，民眾黨新竹黨部表示，黨部始終堅持公平、公正、公開的評選程序，並透過機制為每個選區評選出最合適的人選。

新竹市平地原住民議員應選1席，現任無黨籍的林慈愛本屆同額競選，仍持續勤跑家戶服務，問政表現出色的她，這次爭取4連霸氣勢看好。

外界更關注的是，下屆選舉新竹市將增加1席山地原住民議員，各路人馬檯面下暗潮洶湧。前樹下里長吳國亮妻子楊家玲，獲得政壇要角支持的她，聲勢相當看好，是目前最有實力的人選；綠營日前舉行黨代表大會，討論下屆市議員選舉人選，預計將增提山地原住民議員1席，但現階段人選還未浮現。