竹市年投1.3億元推路平 改善84條道路巷道

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市政府表示，今年度截至11月底已投入新台幣1.3億元經費，完成84條道路及巷道改善工程，提升行車舒適性及降低用路人因路況不佳而發生意外的風險。

新竹市政府工務處今天發布新聞稿表示，今年度的道路改善工作，完成改善北區包括北大路與仁愛街口、北大路166巷、武陵路多條巷道，以及東大路二段、光華二街、金雅路、西門街等共計28條道路。

東區部分，工務處表示，包括交通流量大的公道五路二段快慢車道，及多條住宅密集的金山街區，另有忠孝路、中華路一段及南大路、建功路、興學街等13條道路與巷道獲得更新。

工務處指出，香山區有43條道路完成改善，其中包括浸水南街84巷、西濱公路、南港街、中華路五段與六段部分巷道，以及牛埔北路、元培街、瑞光街、長興街等重要區域。

工務處指出，此次改善路段交通量大，常出現龜裂、車轍及破損等影響行車安全狀況，今年度截至11月底已投入1.3億元經費，道路及巷道改善面積達18萬2511平方公尺，提升行車舒適性，也降低用路人因路況不佳而發生意外的風險。（編輯：方沛清）1141209