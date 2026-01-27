竹市幸福宜居網2.0勇奪雲端物聯網創新獎

新竹市幸福宜居網2.0以八大全國首創作為亮點，榮獲二0二五雲端物聯網創新獎「優良應用獎」肯定。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市幸福宜居網2.0以三維建物產權模型、5D立體實價登錄、UAV立體建模、全市社區大樓立體行情展示、竹竹苗跨域圖資共享及線上申辦電子謄本等八大全國首創作為亮點，榮獲二0二五雲端物聯網創新獎「優良應用獎」肯定。系統改版上線後，每月瀏覽人數成長幅度超過百分之二十五，成為新竹市推動數位治理與智慧城市的重要指標性成果。

市長高虹安表示，新竹市幸福宜居網2.0( https://eghouse.hccg.gov.tw/webgis/ )是市府推動「安居科技城」的核心服務之一，透過直覺化介面與跨域資料整合，讓市民能更快速掌握土地、建物、實價登錄、都市規劃等重要資訊。本次創新功能整合都市發展處、文化局、民政處、衛生局及社會處等相關局處資料，榮獲雲端物聯網創新獎，代表新竹市在智慧城市的實踐獲得全國專業肯定，也印證市府團隊在推動數位轉型與公共服務創新的努力，期許地政處持續優化，提供優質的智慧服務。

地政處長何憲棋表示，新竹市幸福宜居網2.0透過多項全國首創的三維建物運用服務獲得雲端物聯網創新獎之肯定，將三萬二千餘棟三維建物產權模型結合UAV立體建模，讓民眾能以直覺方式掌握建物外觀、樓層配置與周邊環境，更立體展現超過三點二萬筆房地產實價資訊，包含總價、每坪單價、主附屬建物登記資訊、完工日等二十餘項相關資訊，並納入隨選時間軸機制，讓使用者透過設定特定年期區間，挑選預售、買賣或租賃等交易類型，觀察不同年度的成交資訊及價格與交易量走勢，更利用儀表板清晰呈現價格及數量等資訊，達到決策輔助(Decision Supporting)之目的。

此外，配合竹竹苗共同生活圈的發展趨勢，幸福宜居網2.0已完成新竹市、新竹縣及苗栗縣相關圖資之跨縣市整合，提供不受行政區界線限制的一站式查詢服務。

地政處強調，平台已整合149類圖資與37項功能選單，並透過雲端架構支撐高流量使用，自112年12月改版以來，瀏覽量已突破13萬次，近半年每月平均操作逾10萬次，顯示市民對地政資訊透明化及線上服務需求持續增加，此次獲獎是市府跨單位合作及竹苗跨縣市合作的成果，未來將持續加強三維建物擬真度、開放圖資供民間加值應用，並深化AI決策分析，打造更高品質、更具韌性的智慧治理平台。