竹市幼兒專責醫師制度布建率、涵蓋率完善 全方位守護0至3歲幼兒健康

幼兒專責醫師制度。





為提升0至3歲兒初級照護品質，新竹市政府攜手衛生福利部推動「優化兒童醫療照護計畫」，自112年起開辦「幼兒專責醫師制度計畫」，從備孕、懷孕、生產到幼兒成長，建構完整且連續的兒童醫療照護網絡，同時串聯社政與衛政資源，強化社會安全網。

衛生局長陳厚全表示，台灣正面臨少子化的嚴峻挑戰，生育率下降、出生人口減少，新生兒及兒童死亡率改善幅度有限，因此每一位孩子都是國家最珍貴的資產，而確保幼兒健康成長已成為重要的核心任務。幼兒專責醫師制度於112年全面推動，納入所有新生兒，113年起更強化「出生即銜接照護」機制，重點包括於第三孕期在產科院所加強宣導，輔導接生院所媒合新生兒由專責醫師持續照護，並廣納各層級醫療院所參與，依幼兒醫療需求複雜度進行分級照護，同時針對醫療量能不足地區加強布建，提升照護可近性。

長期與竹市衛生局合作幼兒專責計畫白醫師表示，新手夫妻在迎接新生兒後，加入幼兒專責醫師制度，透過專責醫師所建立的通訊群組，不僅有熱心家長分享實際育兒經驗，也能即時獲得專業醫師的線上諮詢與指引，確實有效紓解年輕父母的焦慮與不安，讓育兒歷程更加安心順利。

衛生局分享，第一次育兒的楊爸爸與楊媽媽，女兒於去(114)年5月出生後，在入住產後護理之家期間獲得幼兒專責醫師制度資訊，並透過媒合平臺加入，夫妻倆坦言初為父母，面對育兒大小事仍感到手忙腳亂，所幸在專責醫師定期提醒與專業建議的陪伴下，讓育兒過程安心許多。過去幼兒疫苗接種、看診與預防保健多分散於不同院所，相關資訊不易整合，如今由專責醫師統一照護，不僅健康資料集中，也大幅提升便利性；透過專責醫師建立的通訊群組，家長可即時諮詢照護問題，並接收衛教資訊與就診提醒，有效減輕育兒負擔。

衛生局說明，目前竹市已有29家醫療院所投入幼兒專責醫師照護團隊，凡家中育有未滿3歲幼兒的家長皆可踴躍申請，只需前往合約醫療院所填寫申請資料，或至幼兒專責醫師媒合平臺( https://newdocforkids.mohw.gov.tw/child/match )線上尋找合適的專責醫師，即可建立醫師與幼兒一對一的專屬照護制度，提供0至3歲幼兒連續性的健康管理，由熟悉孩子健康狀況的專責醫師整合幼兒成長所需的醫療照護服務，確保幼兒在信任且便利的環境中獲得即時照護。



