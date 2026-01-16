竹市幼兒專責醫師 涵蓋率100％

為提升0至3歲幼兒照護品質，新竹市政府攜手衛福部推動「優化兒童醫療照護計畫」，自民國112年起開辦「幼兒專責醫師制度計畫」，截至今年，新竹市3個行政區專責醫師制度布建率已達100％，加入計畫的幼兒人數達1萬1261人，涵蓋率同達100％。

市長高虹安表示，0至3歲是孩子健康與發展的關鍵黃金期，市府配合衛生福利部自112年全國全面推動「幼兒專責醫師制度計畫」，以促進幼兒健康、加強疾病預防與早期發現為目標，提供家長包含預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟及健康諮詢等持續性、整合性且個別化的醫療服務。

衛生局長陳厚全說，幼兒專責醫師制度於112年納入所有新生兒，113年起更強化「出生即銜接照護」機制，重點包括於第3孕期在產科院所加強宣導，輔導接生院所媒合新生兒由專責醫師持續照護，並廣納各層級醫療院所參與，依幼兒醫療需求複雜度進行分級照護，同時針對醫療量能不足地區加強布建，提升照護可近性。

衛生局分享，楊爸爸與楊媽媽女兒去年5月出生後，在入住產後護理之家期間獲得幼兒專責醫師制度資訊，並透過媒合平台加入，夫妻倆坦言初為父母，面對育兒大小事仍感到手忙腳亂，所幸在專責醫師定期提醒與專業建議的陪伴下，讓育兒過程安心許多。

衛生局說明，目前竹市已有29家醫療院所投入幼兒專責醫師照護團隊，凡家中育有未滿3歲幼兒的家長皆可踴躍申請，只需前往合約醫療院所填寫申請資料，或至幼兒專責醫師媒合平台，線上尋找合適的專責醫師，即可建立一對一的專屬照護制度，確保幼兒獲得即時照護。