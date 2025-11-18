竹市府不同意財劃法修正草案 砲轟中央「多重懲罰」衝擊施政

對財政部財劃法修正草案，竹市府認多重懲罰新竹市。（圖：市府官網）

行政院將提出「財劃法」修正草案，財政部點名只有台北市、新北市與新竹市不同意。新竹市政府對「財劃法」修正草案表示，財政部研擬版本是多重懲罰新竹市，獲配財源將大幅下降，嚴重衝擊既有施政規畫，也不利於各項公共建設及持續推動重大施政計畫。

竹市每戶平均所得全台最高，卻成為財劃法減少理由引市府不滿。（圖：巨城提供）

市府財政處指出，依據財政部10月21日召開「中央統籌分配稅款分配方式」會議，其中對新竹市影響較大者，包含優先補足基準財政收支差額、大幅下修營利事業營業額權重，由總數之30％降為補足差額後餘額之8％。另外，人口數以平均每戶可支配所得作為逆指標係數調整，預估將使新竹市獲配數大幅下降。

市府表示，財政部版分配機制優先補足基準財政收支差額，將懲罰財政努力之縣市，大幅下修營利事業營業額權重，使本項指標占比微乎其微，嚴重懲罰對國家經濟貢獻高之縣市。另外，人口數以平均每戶可支配所得作為逆指標係數調整，也就是平均每戶所得越高獲配數越低，但每戶所得是個人財產，與政府收入無關，不應該作為係數調整。

市府也強調，財政部研擬版本是多重懲罰新竹市，預估新竹市獲配財源將大幅下降，嚴重衝擊既有施政規畫，不利於各項公共建設及重大施政計畫之持續推動。（彭清仁報導）