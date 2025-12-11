竹市府今年新設10座YouBike站點 趕年底壓線完成

趕年底壓線完成！新竹市府今年新設10座YouBike站點宣布完成架設。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處日前遭多名市議員質詢抨擊已到年底，市府允諾今年要新增設10座YouBike站點，在11月中旬僅完成4座，市府為趕在年底壓線完成，近期陸續完成6座新站點，今天更宣布最後3處新增站點是北門市場站、士林重劃公園站及東光公園站，今年度10座站點已全部完工；明年預計再增設50個站點。

市府指出，竹市YouBike使用量累積超過1300萬人次，今年竹市已完成設置共115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車。明年將再擴增50個站點，並增購1000輛公共自行車，推動「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸，期吸引更多市民加入使用行列。而今年最後完成的3座YouBike站點，士林重劃公園站及東光公園站都位在住宅密集區，周邊通勤通學需求強，而設在仁德街的北門市場站則鄰近傳統市場，是周邊居民日常採買的重要據點。

市府表示，今年市府已完成的10座新站點包括鹽水圖書館、浸水公園、頂福公園、風火輪公園、光華二街108巷口、中正市場、士林重劃公園、北門市場、介壽一路(三角公園)與東光公園；都是位在公園及住宅密集區，期提供市民方便的低碳交通運輸工具。

