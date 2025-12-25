竹市府偕百貨量販推心願卡活動 助550弱勢童圓夢

（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）新竹市政府今天表示，啟動心願卡公益活動，攜手百貨量販業者為弱勢兒童圓夢，今年共幫助550名孩子在耶誕節完成願望，共同以實際行動傳遞關懷，讓愛擴散。

竹市府今天提供資料指出，市府每年辦理「心願卡」活動，今年邁入第11年，而認領行動已於百貨、賣場、企業展開，並獲民眾共同響應認購心願卡，盼讓愛傳遞至城市角落，也讓孩子感受社會的關愛與溫暖。

新竹大遠百店長李正方告訴中央社記者說，曾有孩童11年前在此活動中獲贈外套，如今成長後也主動回到商場認領他人心願，也象徵善意延續，形成溫暖的愛心循環；另大遠百也推動愛心米募集活動，後續將送至新竹市政府社會處，照顧弱勢家庭。

大魯閣湳雅廣場副店長鄭蕙馨說，商場除提供良好購物體驗，也盼善用平台力量傳遞關懷，讓孩子的心願被看見並實現，已連續7年參與心願卡公益活動，累計為超過500名弱勢家庭孩童圓夢，實現心願。

為響應公益，遠東巨城購物中心表示，除持續支持心願卡認領活動外，也邀請國立新竹特殊教育學校師生參訪，透過餐敘與遊戲體驗，並送上心願禮物，以實際行動回饋社會、傳遞關懷。新竹SOGO說，持續響應活動，已協助超過200名弱勢兒童圓夢。（編輯：李錫璋）1141225